La nafta no para de subir: en enero ya aumentó 12,40 pesos

Compartir

Linkedin Print

Este fin de semana, la petrolera YPF dispuso aumentar sus combustibles en todo el país; se trata de la cuarta suba en lo que va de este mes, y se espera que sea la última.

Vale decir que el primer incremento se dio el 5 de enero, mientras que el segundo fue el 11, y este sábado y domingo el tercer y cuarto. Según constató el Grupo de Medios TVO, ahora la nafta super cuesta $77,90, es decir que en una semana aumentó $3,40, mientras que la Infinia sale $87,30, en este caso se registró una suba de $3.90.

En lo que va de este mes dichos combatibles en la empresa de mayoría accionaria estatal -que es la formadora de precios- aumentaron $12,40.

Malestar de vecinos

Ante la noticia del nuevo incremento, vecinos consultados coincidieron que “es una locura” y que “lo grave de la situación es que debido a la pandemia por coronavirus muchos no tenemos trabajo y vivimos el día a día”.

“Es impresionante que en tan poco tiempo aumente tanto, el sueldo ya no alcanza para nada. El año pasado llenaba el tanque con poco más de 100 pesos y ahora debo pagar el doble”, contó una motociclista.

Un remisero por su lado aseveró: “en estos momentos nuestro trabajo ya no es rentable, porque trabajamos a pérdida. El combustible esta por las nubes y ya no alzamos pasajeros. A veces salimos a las seis de la mañana de nuestras casas, volvemos a última hora de la noche y solo hacemos mil pesos que no alcanza o para nada”.

“Por favor que el Gobierno o quien sea le ponga un freno a esta locura, no pueden seguir incrementando los valores; nadie piensa en los trabajadores de a pie. Y eso que recién pasaron 18 días del primer mes del año”, indicó una mujer que estaba por cargar en una estación de servicio.

Un hombre añadió que “si así comenzamos el año no me quiero imaginar cómo lo vamos a terminar. Sinceramente me parece descabellado, si siguen así en marzo vamos a pagar más de cien pesos el litro de la nafta. Es muy triste”.

Y lanzó que “ahora hay que atajarse porque seguro que todas las mercaderías van a aumentar otra vez, no hay que olvidar que esto no solo repercute en quienes tenemos vehículos y necesitamos movernos, sino que es toda una cadena”.

“Evidentemente a nadie le importa cuidar los intereses de los argentinos porque cómo es posible que las cosas sigan aumentando, todo está cada día más caro, y los sueldos bien gracias, jamás aumentan. En mi caso ya no sé cómo hacer rendir el poco dinero que gano, porque como mi sueldo es bajo hacía trabajos extra que me ayudaban a llegar a fin de mes pero gracias a que volvimos a la fase 1 de la cuarentena no lo puedo hacer, así que todo se me complica más”, expresó una señora notablemente molesta.

Inoportuno

Vale decir que desde la Defensoría del Pueblo de Formosa rechazaron por inoportunos los aumentos, indicando que “los ciudadanos sufren un nuevo ajuste en los precios de los combustibles. Es que YPF, quien tiene el 54% del mercado interno, decidió aumentar el valor en sus surtidores por el incremento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) del 7,7% que entró en vigencia a partir del viernes, según lo dispuesto por el Gobierno Nacional”.

Denunciaron entonces que “en los dos primeros aumentos la suba no fue tan notoria, es que las naftas y el gasoil se incrementaron en 1,5% promedio y el último aumento fijado en los primeros minutos de este sábado del corriente fue de 3,5%”.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, estas subas en 18 días repercutirán negativamente en los bolsillos de los consumidores, cuyo poder adquisitivo se encuentra cada día más debilitado, por las remarcaciones permanentes de los alimentos esenciales de la Canasta Básica Alimentaria, de los medicamentos y elementos de higiene personal que en este momento de mayores contagios de coronavirus, también la comercialización de los mismos, se ven sujetos a abusos en sus valores, por la gran demanda existente, con lo cual concluyó que es el actual Gobierno Nacional el que debe fijar de una vez por todas políticas públicas hidrocarburíferas y de los combustibles que sean sustentables en el tiempo y no compliquen las economías domésticas de los consumidores y peor aún de las franjas sociales más vulnerables.

Compartir

Linkedin Print