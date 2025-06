La National Basketball Association tiene final: Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder

El equipo del MVP Gilgeous-Alexander llega como favorito ante Indiana, que logró eliminar a los neoyorquinos con el camerunés Siakam de figura.

La NBA tiene a sus finalistas: Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, dos equipos de los considerados «chicos», iniciarán este jueves el camino hacia el título con una serie al mejor de siete partidos.

El Thunder, mejor equipo de la fase regular y amplio favorito, no tuvo demasiados problemas para eliminar a Minnesota en las Finales de Conferencia Oeste por 4 a 1 y llega más descansado a la definición, con un rotación de jugadores muy profunda, que incluye al MVP de la temporada, el base canadiense Shai Gilgeous-Alexander, un artista a la hora de crear tiros de dos puntos.

Del otro lado, Indiana liquidó este sábado por la noche una serie muy intensa contra los New York Knicks. Fue 125 a 108 en cancha de los Pacers para cerrar la historia por 4-2 y ser campeones del Este por segunda vez en su historia.

El alero camerunés Pascal Siakam fue elegido MVP de las Finales del Este luego de anotar 31 puntos. Sin embargo, la cara más conocida del equipo es la del carismático base Tyrese Haliburton, cuya especialidad es el tiro de larga distancia y se destaca por la relación entre asistencias y pérdidas (63 a 10 en estas Finales).

«Te mentiría si dijera que ahora mismo no estoy pensando en lo que sigue, en cómo vamos a enfrentarnos a esos tipos y competir contra ellos, en qué nos estamos metiendo», afirmó Haliburton en conferencia de prensa después del partido, en referencia a sus próximos rivales.

Indiana nunca salió campeón de la NBA mientras que Oklahoma City cuenta con un título, pero meramente testimonial: en realidad lo ganaron los Seattle SuperSonics en 1979, franquicia que luego fue reemplazada por el Thunder y se mudó de ciudad. Además, los dos son equipos de mercados pequeños.