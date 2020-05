La NBA vuelve a los entrenamientos y se prepara para regresar en una sede única

Compartir

La NBA ya ha comenzado el plan para volver a la competición pese a la alta afectación de la pandemia en la población de Estados Unidos. Los jugadores de los Portland Trail Blazers y los Cleveland Cavaliers han sido los primeros en volver a los entrenamientos mientras que Adam Silver, comisionado de la Liga, confirma la idea de retomar la competición en una sede única.

“No tiene sentido aumentar el riesgo de volar de ciudad en ciudad si no va a haber aficionados. Creemos que sería más seguro estar en una sola ubicación, o en dos, para comenzar”, explicó el dirigente en una videollamada con la Asociación de Jugadores, en la que estuvo presente el Director Ejecutivo, Michele Roberts, y el Presidente de la NBPA, Chris Paul. Las Vegas es una de las ciudades que suenan para albergar el regreso de los partidos.

“Me hicieron algunas preguntas sobre cómo me sentía, si alguien había estado enfermo en mi casa y sobre si habíamos seguido las pautas establecidas por la NBA y por cada Estado”, explicó Kevin Love, jugador del equipo de Ohio, a ESPN sobre el control sanitario. Otros equipos como los Denver Nuggets, los Sacramento Kings y los Toronto Raptos retomarán la actividad el próximo lunes.

Por su parte, Love valoró esta primera toma de contacto: “Tenía al entrenador asistente de los Cavs en mi canasta que cogía los rechaces y me pasaba el balón con una máscara y guantes. Es extraño”, describió además de asegurar que la crisis sanitaria “va a cambiar la forma” que interactuamos en la vida diaria.

Las franquicias de la NBA deben controlar las medidas sanitarias, así como disponer de gel desinfectante, y los jugadores, entre otras medidas, no podrán ducharse hasta llegar a su casa. En las instalaciones, además, tan solo se permite la presencia de cuatro jugadores y una separación mínima de 3,5 metros.