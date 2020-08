La Negra Capristo contó por qué le propuso ser pareja abierta a Conti

Compartir

La segunda edición de Gran Hermano unió para siempre a Ximena Capristo (43) y a Gustavo Conti (44), quienes se enamoraron en la casa más famosa, se casaron en 2007, y una década después se convirtieron en padres de Félix (3) luego de una intensa búsqueda. Y si bien el amor entre ellos está intacto, la propia Negra reconoció en Intrusos que en algún momento pensó en abrir la pareja a otras personas.

Asombrado por lo que creyó que había sido una ironía, Jorge Rial le pidió a Capristo que se explaye al respecto. “Le dije de verdad a Gustavo de tener un matrimonio abierto”. Todavía más impactado, Rial le pidió detalles y la exvedette aclaró: “Él me dijo que no. Y como me dijo que no, yo le dije que lo amaba a él y que quería estar con él”.

Consciente de la confusión, Ximena se explayó: “Esto pasó porque yo lo veía que le gustaba mirar los instagrams de otras chicas más jovenes, y yo le dije ‘no te quedes con las ganas. Somos una pareja consolidada que nos amamos, tenemos un hijo hermoso, y si vos tenés ganas de estar con alguien está todo más que bien’, que esté. Pero le pareció una locura que seamos una pareja abierta y yo a él lo respeto”.

Pícara, luego remató: “Si me hubiera dicho que sí estaría todo mucho mejor. A ver… Estamos bien, somos una pareja de muchos años”. Al final, Ximena Capristo descartó haber tenido elegido a un candidato para el permitido que le tocaría en caso de haber abierto la pareja con Gustavo Conti: “Para qué voy a mirar la carta si todavía no tengo el permiso. Pero me parece que al ver la situación de que le gustan y le pone likes a otras chicas, ¿por qué no tener un permiso?”.