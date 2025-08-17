La niñez Coloradense vivió una tarde soñada

Alrededor de las 14 horas niños acompañados de sus padres y en algunos de los casos también con sus tíos y abuelos llegaban desde todos los barrios hasta la Plaza Central de la ciudad.

La idea era compartir una jornada de celebraciones en la que se organizaron distintos tipos de juegos y otorgándose premios a los participantes consistentes en pelotas muñecas y una gran cantidad de regalos.

Con la presencia de payasos se hicieron diversos tipos de juegos recreativos.

Mientras tanto en los distintos sectores de la plaza, el municipio de uso el acceso gratis a castillos inflables.

A media tarde comenzaron los sorteos de bicicletas de distintos rodados y destinadas para niños y niñas lo que fue el momento más motivo para ellos.

No faltó la distribución gratuita de chocolate pan de leche, actividad en la que muchos colaboradores recorrían la plaza con jarras de chocolate y cajas del pan de leche.

Fue una jornada espléndida de todo tu punto de vista ya que las condiciones del tiempo también acompañaron para que sea una jornada amena que todos puedan disfrutarla.

De todas maneras se tomó la previsión de que las actividades finalicen para las 18:30 a más tardar a fin de que cada familia pueda volver a su barrio antes de que caiga la noche.