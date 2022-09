«La noche de los lápices»: alumnos de colegios secundarios reflexionaron sobre sus derechos

Compartir

Linkedin Print

El 16 de septiembre en Argentina es el Día de los Derechos del Estudiante Secundario en conmemoración a “La Noche de los Lápices”, ocurrida en 1976.

La fecha fue instituida en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner a través de un proyecto de ley en el que reivindicaba “la militancia y el compromiso de aquellos jóvenes que fueron desaparecidos en la última dictadura militar argentina”, en referencia al secuestro y asesinato de 10 estudiantes de la Escuela Normal 3 de La Plata llevado a cabo por fuerzas del Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y de la policía bonaerense.

En este marco, la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios de Formosa (FeCES) organizó este viernes 16, una jornada de expresión libre en el teatrino de la plaza San Martín.

Al respecto el coordinador de la FeCES, el profesor Héctor Acosta, señaló que esta actividad fue pensada para que los jóvenes comprendan la importancia de conocer lo que pasó en aquella fatídica Noche de los Lápices.

Señaló que “es fundamental dejar en claro de que hechos como los ocurridos en la última dictadura militar no debe volver a pasar” y agregó que “debemos inculcar que todo era resultado directo de un gobierno militar al mando, que llegó a través de un golpe de Estado y que provocaba torturas y desapariciones del pueblo que peleaba por los derechos individuales y colectivos”.

Asimismo, subrayó que, si bien actualmente está vigente un gobierno democrático, “hay ciertos sectores que provocan con el deseo de querer volver a esa época. Pero tenemos que remarcar que a eso no se vuelve Nunca Más”, aseveró.

“Por eso promovemos estos espacios de debate y de expresión libre, con reflexiones e intervenciones artísticas que dejan mensajes claros para todos los estudiantes de Formosa” añadió.

Además, aseguró que en las escuelas existen lineamientos desde el Ministerio de Cultura y Educación con jornadas que implican repensar sobre la Memoria, Verdad y Justicia, “porque no existe memoria sin la verdad, entonces nosotros tenemos que promover que a través de la justicia toda la sociedad pueda vivir pacíficamente”, que se suman a los espacios curriculares.

FeCES

Por su parte, Diana Maldonado, presidenta de la FeCES, explicó que el objetivo de esta convocatoria de expresión libre, es “conmemorar y reflexionar sobre la importancia de contar con un centro de estudiantes en cada colegio, ayudando a conformar y ser participe”.

Expuso que las distintas instituciones educativas fueron invitadas a participar para recordar todo lo ocurrido durante la última dictadura militar, entender cómo llegamos a tener una Federación de Centros de Estudiantes, la existencia de un movimiento estudiantil a nivel nacional y la Mesa Federal de Centros de Estudiantes.

A su vez, indicó que, si bien lo sucedido a los estudiantes aquella noche de 1976 es sumamente triste y condenable, “gracias a ellos gozamos de derechos los más jóvenes, contando hoy con una Federación de Centro de Estudiantes, leyes nacionales y provinciales”.

Al finalizar, valoró que en Formosa se respeten los derechos de los estudiantes, que se demuestran con “apoyo y acompañamiento real”, logrando realizar las distintas actividades para los jóvenes.

Y resaltó que este tipo de actividades invitan a cada uno a que tomen postura propia, comprendiendo lo fundamental de defender gobiernos democráticos con respeto hacia todas las voces.

Compartir

Linkedin Print