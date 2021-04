La noche que una Pampita rubia cautivó a Luis Miguel: “Te tiraba mucha onda”

Compartir

Linkedin Print

Gabriel Oliveri recordó cuando el astro mexicano quedó impactado por la modelo que seguía el recital en primera fila. Sin embargo, el beso se lo dio una de las panelistas del programa.

El arranque de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie desató una nueva fiebre por todo lo que tenga que ver con la estrella mexicana. De manera directa, se habla de su carrera musical y los misterios en torno a su figura que aborda la biopic de Netflix. Al mismo tiempo, despierta una serie de anécdotas, rumores y malos entendidos vinculados a la eterna fama de seductor con la que carga El Sol de México.

De esto último fue de lo que se habló este jueves en Pampita Online, el ciclo que conduce Carolina Pampita Ardohain por Net TV. Luego de presentar un informe titulado “los famosos que se enamoran de famosos”, la conductora y sus panelistas debatían al respecto y se animaron a contar algunas historias en primera persona. El que puso el tema sobre la mesa fue Gabriel Oliveri, íntimo amigo de la modelo, que le preguntó qué cantante le parecía el más hot, “ese que decís ‘canta divino y además es una bomba’”, agregó.

“Yo soy fan de Luismi”, contestó con autoridad la modelo. “Y así como está hoy, si estuvieras sola…” continuó el panelista dando a entender si estaba dispuesto a tener alguna historia con el mexicano, algo que Pampita descartó de plano. “Era el que mejor voz tenía y todas esas canciones románticas me encantaban”, dijo la conductora más enfocada en las virtudes artísticas de Luis Miguel que en su atractivo físico.

Sin embargo, el panelista estaba decidido a recordar una historia que vinculó a la pampeana con el mexicano más allá de la admiración por su obra. Ocurrió durante una de las tantas visitas de Micky para tocar en Argentina, una cita impostergable para la conductora. “Siempre conseguía entradas en primera fila”, admitió canchera. Según contó Oliveri, Pampita tenía un look muy diferente al que nos tiene acostumbrados. Con motivo de una promoción, estaba con el cabello rubio oro, siguiendo el concierto como una fanática más y cantando todas las canciones cuando el cantante le arrojó una rosa. “¡Ay, le tiraba flores a todas, Gabriel”, minimizó la conductora entre risas.

“Fue en Vélez, ella estaba parada arriba de una silla, yo estaba atrás y te miraba mucho, te tiraba mucha onda”, insistió el panelista que le preguntó si lo había ido a saludar al camarín. “No, nunca. Pero acá en el estudio tenemos alguien que chapó con Luismi”, reveló la conductora, cambiando el foco de las miradas. “¿En serio? ¡Ay, pero por favor!”, exclamó Cora De Barbieri sin hacerse cargo del asunto. “¿Fue por amor o fue profesional?”, preguntó sorprendido y desconcertado Oliveri. “Ella no quiere contar mucho, porque dice que el papá la reta”, replicó Pampita, mientras con la mirada buscaba a alguien fuera de cámara.

Entonces apareció en foco Julieta Novarro, haciéndose cargo de la continuidad de la historia. “Recordemos que uno de los temas de Romance que más se escuchaba era ‘Como’, autoría de mi padre, Chico Novarro”, reveló la actriz para contextualizar la situación. “No fui al camarín como cualquiera, nosotros ya teníamos un vínculo”, agregó para diferenciarse de otras groupies del cantante. “Ah, si ya chapó con una amiga para mí esta descartado”, admitió Pampita retirándose del tema. “Después salió con una amiga”, agregó Novarro sin dar nombres y revelando que lo suyo con Micky había sido “un beso nada más”. “¡Ay, las damas no tienen memoria!”, cerró la conductora entre risas.

Compartir

Linkedin Print