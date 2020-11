La novia de Claudio Caniggia se defendió de las críticas de Nannis: “Ya no sabe con qué joderme”

Compartir

Linkedin Print

Claudio Paul Caniggia se instaló en México acompañado por su novia, Sofía Bonelli. El ex jugador de fútbol tiene planeado casarse con la joven cuando finalice la escandalosa batalla judicial que lleva contra Mariana Mannis, su ex mujer y madre de sus tres hijos Axel, Charlotte y Alexander.

La semana pasada mostraron en el programa Los Ángeles de la Mañana un video en el que la mediática estaba comprando en un comercio de una conocida marca de lencería en la ciudad de Miami. Llamó la atención su presencia allí, ya que Charlotte había contado unos días antes en ese mismo ciclo que su mamá estaba en Buenos Aires.

Más tarde, Mariana hizo varias publicaciones en las redes sociales para contar por qué estaba en los Estados Unidos. “Me fui de Buenos Aires porque está muy aburrido. Me vine a Miami porque está re divertido. Y en Victoria Secret unas tangas he adquirido, pero no para mí sino para tu marido”, escribió en una historia que estaba musicalizado con el tema “Mentirosa” de César Renato Suárez Morales.

Luego, publicó otro mensaje con la fotografía de Sofía Bonelli, en el que la criticaba por haber pasado por el quirófano, como ella también lo hizo en su momento. “Lo que te voy a decir te va a alterar, y no creo que lo puedas superar. Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar”, escribió Nannis y de fondo de podía escuchar la canción “Veneno pa’ tu piel”.

Luego de la publicación de estos mensajes, Sofía salió a defenderse y le envió un mensaje a Andrea Taboada por WhatsApp para que lo leyera en el ciclo del Trece: “Ya no sabe con qué joderme. Es lamentable. Yo me operé las lolas, la nariz porque se me cantó como cualquier mina. Mariana se operó toda en Marbella y se lo hicieron mal, no es mi culpa… No me mueve un pelo, no entiendo por qué está obsesionada con el tema de los travestis. Yo no soy una travesti… A Claudio todo esto le da asco, porque está enferma y dice cualquier cosa”.

Unos minutos más tarde, Ángel de Brito la llamó por teléfono y hablaron sobre el enfrentamiento con Mariana. “Ella inventa cualquier cosa, se la pasa tirando mierda todo el tiempo”, dijo muy enojada la joven desde México. “Yo soy la novia de Claudio y ella se tira contra mí, si fuera otra chica también la mataría, no es un tema personal. Ella no me conoce a mí, yo no la conozco, no tiene idea de mi familia. No sé, me tendrá envidia”, señaló.

Además, con total sinceridad Bonelli explicó: “Yo me puedo operar lo que quiero. Me operé las lolas, no me gustaba mi nariz y me la operé. Me hice los abdominales falsos que se hacen todas, pero que nadie dice. Me encanta como me quedaron. Yo soy una mina cualquiera que se opera lo que se le da la gana”.

“Claudio siempre me dice: ‘Qué dice ella (Mariana) si se operó toda en Marbella y encima quedó mal’. A él le parece patético y le da vergüenza ajena que una mina grande se ponga a hacer esto. Se puede pelear con él, es entendible porque están en un divorcio, hay hijos de por medio, pero hay cosas que te bajan como mujer, es vergonzoso”, agregó la joven.

Respecto al divorcio y a la división de bienes, Bonelli manifestó: “Las cosas entre ellos está todo mal, el abogado Fernando (Burlando) podría contestarte mucho mejor. Lo último que sé es de la estafa que tiene por la venta de un departamento en Miami. Creo que habían hablado ustedes”.

Por último, se refirió a los hijos del Pájaro: “Con los hijos de Claudio no tengo relación, pero no voy a hablar. El sí tiene relación. Cuando estábamos en Buenos Aires la mirábamos a Charlotte (en el Cantando). Yo la re banco. De acá siempre la apoyamos”.

Compartir

Linkedin Print