La nueva canción de Rusherking que generó especulaciones por su letra: ¿un guiño a María Becerra?

Luego de su separación de Ángela Torres, Rusherking busca dar vuelta la página y comenzar una nueva etapa de su vida. Así las cosas, este martes, el joven mostró el adelanto de una canción en la que estuvo trabajando. Sin embargo, rápidamente, las redes se hicieron eco del tema por su letra, la cual parecía esconder una indirecta hacia una de sus exparejas, María Becerra.

Todo comenzó cuando el artista fue invitado al programa de streaming “Tamo en vivo”, el cual se transmite para LaJunta+, un medio chileno. Allí, Rusherking acercó su celular al micrófono y le puso play al tema. Uno de los fragmentos que más llamó la atención incluía la frase: “No supe cuidarte, y ahora que no estás, te escribo lo que nunca dije en voz alta”.

Estos versos, cargados de nostalgia y reflexión, motivaron a muchos usuarios a especular sobre el destinatario del mensaje y a vincularlos directamente con el pasado amoroso del cantante. Aunque en ningún momento se menciona explícitamente a María Becerra, las referencias a un amor perdido, el tono confesional de la letra y la mención a la localidad de Quilmes intensificaron las sospechas. Los seguidores rápidamente relacionaron ciertos giros y guiños con episodios específicos de la relación que ambos compartieron.

A cuatro años de su separación, la especulación se disparó luego de que el tema comenzara a circular en redes sociales, generando un impacto inmediato. Luego de que el clip se viralizara, el nombre de Rusherking se posicionó entre las principales tendencias del país.

La incertidumbre sobre si el tema constituye un acto de disculpa pública, una reflexión personal o una propuesta artística renovó la atención sobre un episodio de la música urbana argentina que todavía oscila entre la expectación y la nostalgia compartida.

Entre las reacciones más frecuentes se encontraron comentarios que pedían una reconciliación entre ambos artistas, evidenciando que la historia de su vínculo sigue generando interés. Algunas personas incluso rememoraron el clima tenso que rodeó el final de la relación, utilizando citas de antiguas declaraciones de María o recordando episodios compartidos en redes.

El reciente revuelo en torno a la canción de Rusherking inevitablemente trajo de vuelta el recuerdo de su relación con María Becerra y, especialmente, de su ruptura. La pareja comenzó su historia en 2019 y, tras dos años de exposición pública, la separación llegó abruptamente en 2021. El desenlace estuvo rodeado de rumores y declaraciones que alimentaron la agenda mediática del género urbano en Argentina.

Uno de los aspectos más recordados de la ruptura fue lo que sucedió a través de las redes sociales donde la joven de Quilmes reveló haber sido engañada. Este episodio generó un fuerte impacto, tanto entre los fanáticos como en el entorno artístico. El tema del engaño marcó la conversación pública y dejó una huella en la memoria colectiva del fandom.

En 2022, tiempo después de su ruptura, Becerra incluso reveló que se había hecho un tatuaje en referencia a Rusherking. Todo comenzó cuando el conductor de El Hormiguero quiso saber si le gustaría participar de una serie y ella muy decidida le dijo que sí, que le gusta actuar. Entonces, él recordó…. “¿Tenés tatuado algo de Juego de Tronos?” y ella mostró el diseño que tiene en su pecho.

“Dice ‘Shekh ma shieraki anni’ que es lo que Khaleesi le decía a Khal Drogo. Le decía ‘Sos mi sol y mis estrellas’. Una frase de amor por eso me la tatué”, dijo sobre el dibujo que está en idioma “Dothraki” y agregó: “En su momento, te voy a contar la verdad, me lo tatué con quien era mi novio, estaba en eso”.

Para su consuelo, él también se tatuó: “Se hizo lo que decia Khal, ‘Yer jalan atthirari anni’ que significa ‘Eres la luna de mi vida’”. Con humor, cerró: “Menos mal que está en otro idioma”.