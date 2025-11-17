La Nueva «Coherencia» del Diputado González y su Aventura a Caballo en Salta

Este fin de semana, la política formoseña y nacional fue testigo de un viraje notable, que el programa radial “Una Cuestión de FEr” conducido por Fernando López por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a viernes de 17 a 19h), analizó en profundidad. La figura central es el diputado nacional por Formosa, Gerardo González, quien ha pasado de ser un referente de La Libertad Avanza (LLA) a convertirse en un articulador clave en el Congreso, ahora dentro del bloque Coherencia.

El Origen «Libertario» de González y el Desplazamiento Local

Gerardo González, un hombre de pocas palabras en la política, irrumpió en la escena nacional hace dos años, ingresando a la Cámara de Diputados por la minoría en la lista que llevó a Javier Milei a la presidencia. En Formosa, se consolidó temporalmente como el referente de LLA, logrando el reconocimiento de la justicia federal para el partido, un hito que contó con la presencia de Karina Milei y Martín Menem.

Sin embargo, el panorama local cambió drásticamente con la irrupción de figuras con mayor «territorialidad política», como Gabriela Neme, Atilio Basualdo y Francisco Paoltroni. La nota radial señaló que González «perdió territorio de la mano de personas con territorialidad política, como Atilio Bazaldua, Gabriela Neme, Francisco Paoltroni, que tienen un armado político diferente y mucho más amplio que González». Este desplazamiento, sumado a la posterior adhesión de Paoltroni y Neme a LLA, terminó por relegar al diputado.

El informante, Gerardo González (con el mismo nombre que el protagonista), en su reporte para Salta, se preguntó: «¿Por qué se fue González?» del bloque de LLA, destacando que «jugaba en primera, estaba en el bloque libertario, un gobierno nacional, dentro de todo se podría haber convertido en el referente de la provincia, ¿por qué decide salirse?». La respuesta apunta a la pérdida de influencia frente a los nuevos referentes que han logrado ocupar cargos nacionales en la provincia.

La Migración al Bloque “Coherencia” y la Búsqueda de un Rol Arbitral

Tras las elecciones, González «decidió salir de la Libertad Avanza y formar parte del espacio o de un bloque que se denomina coherencia» en la Cámara de Diputados de la Nación. Este nuevo bloque está integrado por otros legisladores con pasado libertario, como Carlos D’Alessandro, Sandra Rieta y Verónica Pagano.

El propósito de este movimiento es claro y ambicioso: «armar en el Congreso de la Nación, particularmente en la Cámara de Diputados, un interbloque que que se convierta en una suerte de árbitro de las grandes decisiones que deben pasar por la cámara baja».

La estrategia se basa en aprovechar la aritmética legislativa, ya que «a la Libertad avanza le van a faltar números» y tampoco «le sobran los números al partido justicialista». De esta manera, el grupo busca convertirse en un articulador clave para el quórum y para la aprobación de leyes que requieran «mayorías también, por supuesto, especiales».

Cabalgata Política en Salta: El Anfitrión Gustavo Sáenz

El hecho que puso de relieve este nuevo armado fue la reunión de este fin de semana en Salta. Trascendieron «fotografías ahí de el diputado nacional por Formosa, Gerardo González, ex Libertad Avanza ahora en coherencia, andando a caballo». El anfitrión no fue otro que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien recibió a González junto a Óscar Zago y Carlos D’Alessandro.

El gobernador Sáenz utilizó sus redes sociales para dar un mensaje cargado de contenido político y federalista, que fue citado en el programa: «Desde la tierra de Güemes, donde nació la patria, escuchen bien esto porque es fuerte, desde la tierra de Güemes, donde nació la patria junto a los diputados nacionales Óscar Zago, Carlos González González de Alejandro y Gerardo González, el de Formosa, compartimos el sueño de una Argentina, verdaderamente federal, con las mismas oportunidades para todos sin importar donde hayan nacido».

Esta «política de seducción» de Sáenz busca congregar a diputados que representen a los gobernadores, consolidando un interbloque con peso propio. Según los cálculos de la nota, el «bloque de Innovación Federal más el 1000 de Óscar Zago y este bloque coherencia sumarían entre 12 y 14 diputados en la Cámara Baja». Este número es suficiente para inclinar la balanza en futuros debates.

El Futuro de González y las Reformas Pendientes

La nueva posición de González lo coloca en un lugar estratégico para las futuras negociaciones políticas que deberá encarar el gobierno de Javier Milei. Los próximos meses estarán marcados por la convocatoria a sesiones extraordinarias después del 10 de diciembre, con una carpeta llena de proyectos de peso, como: «reforma impositiva, reforma laboral» y posiblemente «una reforma previsional también», además de la «reforma del Código Procesal Penal».

La gran pregunta es si el bloque Coherencia y sus aliados «se convierten en árbitros de de los futuros acuerdos políticos que necesita el gobierno de la Libertad avanza para sacar algunos proyectos».

Por ahora, el exlibertario, que en sus «mejores sueños» no se hubiese imaginado «ser diputado nacional y bueno, pasar lo que está pasando», se encuentra «paseando por Salta, ¿eh? Y a caballo. Eh, caballo ajeno por ahora.»