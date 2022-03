La nueva colecta de Santi Maratea: “Me llamaron de la Embajada de Ucrania para ver si les podíamos dar una mano”

Compartir

Linkedin Print

El influencer detalló en las redes sociales cómo fue la comunicación y agregó que las donaciones viajarán en un vuelo a Polonia

“Les tengo que contar una cosa bastante contundente y recién salida del horno. Literalmente me enteré de algo y lo primero que pensé fue contárselos a ustedes y ver qué opinan”, le dijo Santi Maratea a sus casi tres millones y medio de seguidores de Instagram en un video que publicó el jueves.

Luego, contó que minutos antes había recibido un llamado desde la Embajada de Ucrania y explicó lo que habló con Zhanna, una mujer que le aclaró que no era diplomática y que su contacto no era por política sino por una cuestión “humanitaria”.

“Cuando empezó la guerra en Ucrania, muchos en Twitter me decían que haga algo. Todo a modo de chiste. Yo también me reía porque es absurdo, ¿qué puedo hacer yo con la situación que está viviendo Ucrania? Nada”, comenzó el influencer en su relato. “Sin embargo, me acaban de llamar de la embajada de Ucrania para pedir si les podíamos dar una mano”, indicó.

De inmediato, comentó su opinión al respecto y cuál fue su reacción. “Se te va todo tipo de postura política, lo que leí en los diarios. Hablás con una persona que te habla en nombre de Ucrania y pide ayuda”, reflexionó y detalló que “con ayuda se refieren a pañales, leche, medicamentos”.

“¿Qué voy a decir? ¿Qué no? Obvio que lo necesitan. Es algo humanitario, no tiene nada que ver con la política”, continuó y agregó que del otro lado escuchó “en su voz la desesperación”. “Siento que tengo que tener una opinión formada en política y economía internacional, y no tengo todo esto. Pero si nos enfocamos en que hay gente pasándola mal y hay que darles una mano, la postura es bastante simple: la empatía”.

Luego, explicó que el próximo domingo un avión de Solidaire (de Enrique Piñeyro) viaja con destino a Polonia para rescatar a ucranianos. Y que hay lugar para 40 toneladas de donaciones (entre alimentos, medicamentos e insumos para asistir a los afectados.

“El problema es que, por cuestiones de la burocracia de la Aduana Argentina, se está dificultando el hecho de poder sacar las donaciones que hay y que aun falta juntar. El avión, aparte de llevar donaciones, levanta refugiados que se están escapando. Eso me parece que lo podría seguir haciendo, pero sería un desperdicio que no pueda llevar las donaciones. Por ahí la Aduana no está enterada, pero cuando se entere va a dar una mano, obvio”, agregó Maratea.

Por su parte, publicó algunos audios que le envió la mujer que lo llamó desde la Embajada en donde enumeró lo que hace falta: alimentos no perecederos, botiquines con elementos de primeros auxilios (vendas antisépticas, agua oxigenada, tijeras, antiinflamatorios, curitas, gasas y cremas para quemaduras, cinta adhesiva, alcohol), mantas (no pesadas), bolsas de dormir, elementos de higiene, pañales de todos los tamaños, leche en polvo, botellitas para la leche. También se necesita alimento para perros y gatos, ya que mucha gente escapa con sus mascotas.

“Es una clásica juntada de donaciones en un específico punto de la ciudad. A partir de mañana (por este viernes) van a poder recibir todo”, agregó Santi Maratea y detalló pueden llevarlo a la Catedral Ucraniana Santa María del Patrocinio, ubicada en Ramón Falcón 3960, CABA.

Por su parte, comenzó una colecta de dinero para Kevin, un niño que tiene leucemia y necesita viajar a España para recibir un tratamiento de 500 mil euros.

Compartir

Linkedin Print