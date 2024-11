La nueva normalidad del clima extremo, entre calor abrasante y escasez de lluvias

En las últimas semanas, los habitantes de Formosa han comenzado a enfrentar un desafío inesperado y desconcertante: temperaturas que oscilan drásticamente entre los 15°C de la madrugada y los 40°C a plena tarde, en pleno cambio de temporada, cuando la provincia suele comenzar a experimentar el calor característico del verano. Con un clima que parece desafiar toda lógica, la vida cotidiana en la región se ha visto alterada por un fenómeno que ya es común en otras partes del mundo pero que para muchos formoseños sigue siendo una novedad inquietante.

Formosa, tradicionalmente calurosa durante la primavera, ha comenzado a experimentar oscilaciones térmicas tan marcadas que la población local se ve obligada a adaptarse de manera urgente. Mientras que por la noche la temperatura desciende bruscamente hasta los 15°C, provocando una sensación de frío fuera de lo común para la época del año, al día siguiente el sol inclemente se encarga de devolver la calidez del verano, con temperaturas que rondan los 40°C. Y todo esto, sin lluvias significativas, lo que agrava la situación.

De la brisa fresca

al sol abrasante

A primera hora de la mañana, los formoseños se despiertan con un clima casi primaveral: fresco, con una brisa suave que invita a salir con una campera liviana. Sin embargo, a medida que avanza el día, el cambio de temperatura es tan abrupto que los más desprevenidos sienten que el verano ya ha llegado. A mediodía, el calor se convierte en una presión insoportable, obligando a la gente a buscar refugio a toda costa.

Marcela González, vecina de la capital provincial, comentó: «A la mañana está fresquito, incluso parece que va a llover, pero a media mañana ya hace un calor insoportable. Nunca sé qué ponerme porque a la noche tengo frío, pero al mediodía no doy más del calor. Es como si tuviéramos dos estaciones en un solo día».

Los vecinos han tenido que adaptarse rápidamente a este cambio brusco de temperatura, modificando sus rutinas y, en muchos casos, enfrentando dificultades para hacer frente al calor intenso y a la falta de lluvias. Si bien la provincia es conocida por su clima cálido, estos cambios tan abruptos y continuos resultan cada vez más difíciles de sobrellevar.

La lucha contra

la falta de lluvias

Además de las oscilaciones térmicas, la escasez de lluvias es otro factor que está golpeando con fuerza a la población. En un año en el que los pronósticos meteorológicos habían anticipado un inicio de verano con lluvias más frecuentes, los formoseños se encuentran con cielos despejados y sin una gota de agua. Los efectos de esta sequía ya son visibles: los campos de cultivo y los jardines urbanos muestran signos de deshidratación, y los vecinos luchan por mantener el agua en los hogares.

Silvia López, una vecina del barrio San Martín, relató cómo su familia enfrenta la crisis hídrica. «El agua ya no llega con la misma presión como antes, y hay que estar llenando los tanques por la noche, cuando la temperatura baja un poco. Mi jardín está marchito porque no podemos regarlo como antes. Si no llueve pronto, vamos a tener que racionar el agua», expresó preocupada.

La escasez de agua también afecta a la vida cotidiana de los formoseños. Las tareas domésticas, que antes eran simples, ahora requieren un esfuerzo adicional para ahorrar el líquido. La gente se ha acostumbrado a hacer todo lo posible por aprovechar las lluvias ligeras, que son cada vez más raras, y muchos han comenzado a instalar sistemas de recolección de agua de lluvia para tratar de paliar la falta de agua corriente.

Soluciones caseras

para sobrevivir al calor

Ante el calor, los vecinos han tenido que buscar soluciones caseras para hacer frente a las altas temperaturas. En muchos hogares, los ventiladores y aires acondicionados funcionan casi todo el día, pero el costo de la energía es un factor que limita el uso continuo de estos aparatos. Por eso, muchas personas recurren a métodos más tradicionales y económicos para refrescarse.

«En casa tratamos de hacer todo lo posible para soportar el calor. Durante el día, tenemos las ventanas abiertas y colgamos sábanas mojadas para que el aire fresco pase a través. Además, nos mojamos la cara varias veces al día y tratamos de no salir mucho al sol», contó Teresa Gómez, madre de tres niños pequeños que vive en la zona norte de la ciudad. «Es difícil, porque los chicos no pueden jugar en la calle con este calor, y si tenemos que salir, siempre estamos tomando agua y buscando sombra».

En los barrios más periféricos, la situación se complica aún más. Los vecinos de sectores como Villa María y La Nueva Formosa aseguran que los servicios de agua y electricidad no siempre llegan con la misma regularidad. En esos lugares, las temperaturas extremas durante el día y la noche se convierten en un desafío constante, sobre todo para las familias que no tienen acceso a instalaciones modernas de refrigeración.

El calor también

afecta al trabajo

El trabajo también se ha visto modificado por las altas temperaturas. Muchos vecinos, especialmente aquellos que trabajan en la construcción, la venta ambulante o en el campo, se ven obligados a modificar sus horarios laborales. En lugar de trabajar en el calor abrasante del mediodía, algunos optan por comenzar sus tareas a primera hora de la mañana o al caer la tarde, cuando el sol ya no castiga con tanta fuerza.

Carlos Mendoza, un albañil que trabaja en el centro de la ciudad, explicó que el calor intenso hace que el trabajo sea más agotador. «A veces no aguanto, la fatiga es mucho mayor. Ahora, con el calor, me toca empezar a trabajar a las 6 de la mañana y terminar al mediodía, cuando ya el sol es insoportable. A la tarde me quedo descansando, porque el cuerpo no da para más», relató.

Una nueva realidad

climática

Aunque las altas temperaturas son comunes en Formosa, lo que más preocupa a los formoseños es la irregularidad y la falta de consistencia en el clima. El abrupto cambio de temperaturas, la escasez de lluvias y el aumento de la humedad en ciertas horas del día están modificando por completo las rutinas de los habitantes de la provincia.

Para muchos, el fenómeno está comenzando a convertirse en una nueva normalidad: el calor y la falta de agua ya no son un problema exclusivo del verano, sino que parecen extenderse durante más tiempo. Mientras tanto, los formoseños siguen enfrentando el cambio climático con ingenio y adaptabilidad, buscando formas de sobrevivir en un clima que cada vez es más impredecible.

Así, con cada nueva ola de calor, los formoseños descubren nuevas formas de sobrellevar un clima cada vez más extremo. Sin embargo, todos coinciden en que la falta de lluvias es un problema que, si no se resuelve pronto, podría traer consecuencias mucho más graves para la región.