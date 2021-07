La nueva vida de Nino Dolce, ahora bautizado como Noah: pasó 11 meses en el Amazonas

Compartir

Linkedin Print

El ex conductor de Playboy TV y protagonista de la edición famosos del reality de Telefe, reapareció con una imagen renovada en Almorzando con Mirtha Legrand con Juana Viale.

Tras una etapa explosiva por su pasaje en Gran Hermano Famosos, Nino Dolce se alejó de los medios hasta este domingo, que reapareció públicamente en Almorzando con Mirtha Legrand, el ciclo que conduce Juan Viale en la pantalla de El Trece, donde habló de su nueva vida espiritual.

Según reveló el invitado a Juana Viale, llegó al medio a través de un casting para la señal de adultos. Y de un día para el otro se transformó en “cocinero afrodisíaco”. “En el estudio estaba acompañado por muchas chicas casi desnudas y era complicado”, dijo Dolce. Luego, llegó la convocatoria para el recordado reality, que en ese momento salía al aire en la pantalla de Telefe.

“Era aburrido Gran Hermano. Yo no lo había visto nunca, y la verdad es que me parece que a la gente que está ahí, la picadora de carne mediática te aniquila”, relató el chef que decidió alejarse de los medios porque “estaba saturado de la picadora mediática”.

Cansado de sostener “el personaje de Nino 24 x 7, todo el tiempo arriba y con tanta exposición”, tomó la decisión de cambiar. A partir de su amistad con los músicos de Los Auténticos Decadentes, supo de un chamán en el Amazonas. “Armé la mochila y me fui a un lugar bastante rústico. La idea es encontrarte con vos mismo, no tenés dispositivos, ni redes, tenés que enfrentarte a tus quilombos”, explicó sobre su experiencia en la selva. “Fue por dos semanas y me terminé quedando 11 meses”, recordó.

Al regresar a la ciudad, lo vio un conocido, lo llevó a un templo. Si bien Nino es de familia judía por parte de su madre, durante todos estos años no profesaba ningún tipo de religión. A la vuelta de toda esta experiencia tomó contacto directo con el judaísmo, “y fue todo mucho más fuerte que todo el retiro de 11 meses (…) Es como que se cerró todo, la parte espiritual y la religión como que lo encauzó”. “En 2016, me hice la circuncisión y elegí mi nombre en hebreo. Ahora me llamo Noah”, reconoció.

Dolce llevaba algunos años como conductor en canal Playboy cuando fue convocado a participar del reality, en la edición de 2007. Su paso por la casa duró poco más de 20 días y fue sumamente controversial: protagonizó violentas peleas con sus compañeros y tuvo comportamientos que generaron el rechazo de la audiencia. Enojado, llegó a darse un cabezazo contra una de las paredes de la casa, una reacción que marcaría su derrotero en la farándula. Luego tuvo una relación mediática con la modelo Valeria Degenaro, que también terminó con fuerte escándalo.

De hecho, conduce un programa en Radio Jai, la emisora de la colectividad y, aunque en ningún momento reniega de lo que vivió como Nino, ahora prefiere que lo llamen Noah. Los domingos a la tarde conduce Teshuveros, un programa de divulgación en Radio Jai. “Antes tenía dos programas en Rock & Pop, que se llamaban Flor de partuza y Sex on the beach, creo que eso habla de este cambio”, graficó.

Compartir

Linkedin Print