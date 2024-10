La nueva vida de Shakira: soltó a los viejos amores y estrenó título de soltera

“Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera”.

Canta Shakira en su nuevo tema titulado, justamente, “Soltera”. Palmas mediante, muchas mujeres celebran alrededor del mundo: es que sí, se puede ser feliz sin una pareja, algo que la artista colombiana está experimentando por primera vez, ya que su vida estuvo plagada de amores (y desamores, por supuesto, como toda vida).

Se trata de su primer lanzamiento desde la publicación de Las mujeres ya no lloran el pasado mes de marzo, en el que destiló todas las emociones que trajo consigo su separación de Gerard Piqué en 2022, el padre de sus hijos Milan (11) y Sasha (9), y su última pareja formal. Como suele suceder con cada movimiento de la cantante, el tema pronto se viralizó en redes y se convirtió en éxito, challenge y coreos que se repiten en cadena. Es que Shakira volvió a hacerlo y, una vez más, imprimió en su música sus vivencias y estado de ánimo actual, un hábito que repite desde que es adolescente y compone sus propias letras.

Y así como durante años le cantó a la monogamia, regaló canciones bellas a sus parejas, recreó primeras citas e inmortalizó himnos en favor del amor, ahora le canta a su nueva condición: soltera, pero no sola; sino más bien empoderada y acompañada de otro tipo de amor: amigos, hijos, familiares, compañeros, colegas.

“Soy selectiva, poca trayectoria

Normal, por razones obvias

Al amor le cogí fobia

Perro que me escriba, pantallazo y pa’ su novia”

Hace unos días, la colombiana organizó una fiesta de solteras, que fue transmitida a través de su cuenta de Instagram (donde acumula más de 90 millones de seguidores) y se llevó a cabo en la casa de Lele Pons, ubicada muy cerca de la lujosa mansión de Shakira en Miami, Estados Unidos. “Con amigas así, quién necesita un marido”, dijo al bajar de su Lamborghini Urus de color violeta, mientras era recibida por su legión de “lobas” en la puerta de su casa.

Pero por qué tanta sorpresa, se preguntaría cualquiera, si hay tantas solteras en el mundo. Es que nuestra heroína barranquillera nunca estuvo sola: siempre estuvo de novia. La vida sentimental de Shakira ha sido, desde hace años, uno de los aspectos más comentados junto con su carrera artística. Sobre todo sus decepciones amorosas, que fueron muchas y algunas, incluso, llegaron a Tribunales.

Desde los tímidos romances en su adolescencia hasta las convivencias y la familia en la adultez, nunca disfrutó de un tiempo sola. Y es algo que parece, estar disfrutando al máximo.

Su primera decepción

Antes de alcanzar la fama internacional, Shakira vivió un romance adolescente. Según palabras de la cantante en distintas entrevistas, Óscar Pardo fue quién le rompió el corazón por primera vez, cuando apenas tenía 13 años. En ese entonces, él contaba con 15 años y era su vecino cuando ella vivía en el barrio El Prado, en Barranquilla.

Este romance juvenil duró aproximadamente dos años y según se dijo durante mucho tiempo, culminó en malos términos cuando Shakira descubrió que él la había engañado. Sin embargo, en una nota con el programa “La Red”, de Caracol Televisión, Pardo aseguró que ambos le dieron fin a la relación por asuntos laborales y no sentimentales. Quedará por siempre la duda del desenlace y si este hecho dejó huella en la artista.

El amor que inspiró

sus primeros hits

A Óscar Ulloa, el novio de su juventud, simplemente le tenemos que dar las gracias. Porque muchas de las canciones más lindas de la discografía de la colombiana se las escribió a él, enamorada o desencantada, ese joven con el que Shakira compartió cuatro años fue su inspiración y fuente de ideas.

¿O quién no cantó “Antología” a los gritos alguna vez en su vida? Otro de los hits que se le atribuyen a este noviazgo, o mejor dicho, a su final, es “¿Dónde estás corazón?”. De hecho, Óscar aparece en el videoclip de esta última canción, una mecánica que la cantante utilizó a lo largo de su carrera: participar a sus “chicos” en sus videos.

La relación entre Shakira y Óscar fue perfil bajo y se dio en el proceso de crecimiento de la colombiana cuando era una usina de arte, antes de su explosión mediática pero en el ascenso de su carrera. “Me acerqué y le dije: ‘Tienes los ojos más lindos que he visto en toda mi vida’”, contó Ulloa años después en una entrevista.

Él la acompañaría hasta 1994, cuando finalizaron su noviazgo porque la cantante se fue de Barranquilla a Bogotá para protagonizar la telenovela El Oasis. “Creo que era el momento en que ella tenía que seguir sola y no me equivoqué. Llegó al cielo”, dijo.

El match perfecto

Los antiguos fans de Shakira seguro recordarán que, en 1996, la artista comenzó una relación sentimental con Gustavo Gordillo, exintegrante de la banda de pop rock colombiana Poligamia. Aunque su historia de amor duró apenas seis meses, presuntamente por falta de tiempo, fue una de las parejas colombianas más amadas por la farándula.

El primer romance

mediático

En pleno ascenso y con apenas 18 años, lanzaba al mercado uno de sus discos más emblemáticos, Pies Descalzos. Por aquel entonces, todos hablaban de esa chica del interior de Colombia que pisaba fuerte. Tiempo después se conoció un romance con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos y fue un bombazo.