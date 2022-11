La obra del viaducto ya tiene un avance del 75 por ciento pese a pequeños contratiempos

Compartir

La obra ubicada en la rotonda de las avenidas Gendarmería Nacional y Néstor Kirchner ya presenta un avance superior al estipulado pese a algunos contratiempos existentes a lo largo de su ejecución. «La fecha de finalización es para marzo del año que viene estimativamente», manifestó Javier Caffa, Director de Vialidad Provincial, al Grupo de Medios TVO.

«Hay varios frentes en ejecución y son frentes de mayor detalle que también llevan su tiempo porque son trabajos más específicos. Está previsto, de acuerdo al plan de ejecución, terminarlo para marzo del año que viene pese a que por ahí hay algunas dificultades con la provisión de materiales como el cemento o el acero, pero siempre se van tratando de solucionar estas cuestiones y se le van dando una salida», agregó el ingeniero.

Estos contratiempos existentes también repercuten en otras obras que se ejecutan en la región y se suman a aquellos originados por las inclemencias del tiempo como lo ocurrido con las lluvias pasadas, cuando el agua caída produjo una erosión en algunas partes de la compactación del suelo.

«El desarrollo de la obra es normal, no tuvimos y no tenemos grandes inconvenientes. Hubo precipitaciones importantes que producen erosión en algunas partes de la compactación del suelo pero todo es normal, no hay ningún inconveniente», explicó Caffa.

La explicación del funcionario tuvo lugar a raíz de lo señalado por algunos transeúntes de la avenida Gendarmería Nacional quienes observaron «un desmoronamiento» en uno de los laterales del acceso al puente.

«Capaz que como están en proceso constructivo no están las fijaciones hechas y puede ser que por la lluvia, las placas que estaban en colocación se hayan movido pero nada fuera de lo normal porque recordemos que hay tramos del muro de hormigón armado y de la protección de tierra armada, que todavía están en proceso constructivo», precisó.

El mal tiempo no colabora

Pese a este contratiempo por el factor del tiempo, la obra avanza a buen ritmo, incluso más de lo previsto en los plazos de ejecución por lo que finalizará en marzo del 2023.

«Estamos en un porcentaje del 75% y justamente estamos realizando trabajos en los muros de tierra armada de acceso al puente, también en las rampas de ingreso y egreso de la rama central a las colectoras; también se está haciendo la calzada de hormigón de ingreso desde la ruta al puente propiamente dicho; se están haciendo obras de la parte de iluminación y también la colocación de cintas metálicas, defensas de hormigón y también las protecciones contra la erosión», finalizó Caffa.

