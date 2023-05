La ola de frío se siente con fuerza en todo el país: siete provincias registraron temperaturas bajo cero

Luego de la lluvia que irrumpió en el inicio del fin de semana XL, una ola de frío irrumpió a partir del sábado en la zona central del país con fuertes vientos del sur y las condiciones anticiclónicas propiciaron un descenso muy marcado de las temperaturas. El fenómeno no solo se sintió en fuerza en CABA y el Gran Buenos Aires, sino también en el interior.

De esta forma, el frío es generalizado en la mañana de este domingo, pero se destaca particularmente en la región núcleo en donde hoy se registró la mañana más fría en lo que va del 2023.

Según informó el sitio Meteored, la ciudad de Buenos Aires amaneció con una temperatura cercana a 5 grados; el valor más bajo hasta el momento del año, mientras que algunos sectores del conurbano cayeron por debajo de los 2 grados.

La Plata fue otra ciudad que hoy registró la mañana más fría del 2023, al igual que Junín y Laboulaye en el interior del país. Rosario, se mantenía a la espera de la confirmación de la mínima para establecer si alcanzó el valor más bajo de este 2023.

Esta irrupción de aire frío está siendo relativamente intensa aunque esperable para la época del año. Durará muy poco, dado que el viento norte empezará a soplar en la región tímidamente a partir de esta tarde o noche, y será constante en dirección a lo largo de los próximos días.

La mañana del lunes se presentará nuevamente con bastante frío, aunque con una tendencia a registrar marcas un poco por encima ya de lo registrado hoy. El viento norte, sumado al aumento de la nubosidad esperado, contribuirá a que las temperaturas no sean tan rigurosas como en este domingo.

“La proyección para la semana indica que las marcas térmicas rápidamente se acomodarán a valores normales y esta breve irrupción polar pasará al olvido. En un contexto más general, es probable que este año no abunden este tipo de ingresos fríos, dado que los pronósticos estacionales anticipan en general una temporada de invierno que tendrá temperaturas más elevadas que lo normal en buena parte del país”, dice el parte de Meteored.

En tanto, las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Neuquén, Mendoza, San Luis y Santa Cruz registraron temperaturas bajo cero a las 9 de la mañana, según el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Maquinchao, en Río Negro (-8 grados); Esquel, en Chubut (-5,8 grados), y Bariloche, en Río Negro (-4,6), encabezan el podio de la lista del SMN.

Le siguen Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires (-3,3); El Bolsón, en Río Negro (-2,9), y Neuquén (-2,8).

En Mendoza, Malargüe registró 2,6 grados bajo cero; en San Luis, Villa Reynolds marcó 2 grados bajo cero; en Chubut, Trelew registró 1,7 grados bajo cero.

En la provincia de Buenos Aires también se sintieron temperaturas bajo cero en Azul (-1,5); Olavarría (-1,2); Bolívar (-1) y Tres Arroyos (-1,9).

En el otro extremo del ranking, Puerto Iguazú, en Misiones, con 18 grados, y Bernardo de Irigoyen, también en Misiones, con 15,6 grados, son los sitios más calurosos del país.

Relacionado