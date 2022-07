La oposición acompañó la creación de la Universidad Provincial cuestionando algunos artículos del proyecto

Compartir

En la sesión de este jueves, la Legislatura Provincial aprobó el proyecto de creación de la Universidad Provincial en Laguna Blanca con cuestionamientos en algunos de sus artículos por parte de diputados de la bancada opositora. «El cuestionamiento que nosotros hicimos fue sobre tres artículos en concreto», manifestó Juan Carlos Amarilla, diputado de la UCR, al Grupo de Medios TVO.

«Hay un aspecto central que tiene que ver con la no participación legislativa, con la falta de controles. Justamente planteamos que la mayoría de las provincias del país en donde se crearon universidades provinciales, previeron la participación mediante una comisión en donde estaban los representantes de los bloques que hacían el seguimiento del proceso de normalización y eso la verdad que hubiera estado bueno también para ver si se cumplían con todos los pasos, con todos los requisitos», sostuvo el legislador.

El proyecto fue votado por unanimidad por todos los bloques que integran la Legislatura y tuvo como miembro informante a la diputada del PJ, Yanina Insfran. La oposición acompañó con el voto ya que «es muy difícil explicar el voto en contra aunque el trámite esté mal», aseguraron.

Puntualmente los cuestionamientos de este sector se centraron en 3 artículos del proyecto, dos de ellos relacionados con la autarquía financiera y la autonomía institucional académica. «Estos son aspectos que la ley no dice expresamente y sin embargo nuestra Constitución, en el artículo 98 y 99 dice que si se conforma una casa de altos estudios de orden provincial, tiene que hacerse sobre esa base y respetando los principios del cogobierno, es decir, que toda la comunidad universitaria pueda participar en el gobierno de la Universidad, en concreto eso no está planteado», indicó Amarilla.

Otro de los artículos cuestionados refiere a las autoridades que tendrá la Universidad Provincial, fundamentalmente con las provisorias. «El rector organizador, que es designado por el Ejecutivo, puede estar 6 años en el cargo y se supone que en 6 años prácticamente el 90% de las carreras de grado van a tener que estar concluidas, con lo cual la Universidad va a estar en condiciones de elegir su gobierno cuadripartito integrado incluso por egresados. Tener una persona con enorme poder en una casa de altos estudios por 6 años la verdad que no nos parece», manifestó.

Sin embargo, más allá de los cuestionamientos de la oposición, los diputados acompañaron el proyecto previo estudio realizado en el acotado tiempo que tuvieron disponible.

«Una de las observaciones que tiene el trámite de ésto es que lo hicieron en un trámite absolutamente exprés, un tema absolutamente importante como es la creación de una Universidad. Lo que pudimos hacer es consultar a los más cercanos con trayectoria a nivel educativo, todos dijeron sus observaciones pero ninguno sugirió votar en contra, todos entienden de que hay que crear la institución y tratar de mejorarla aunque tenga un montón de inconvenientes en su propio nacimiento, porque no se sabe ni siquiera qué carreras van a dictar», señaló Amarilla.

En ese sentido, el legislador finalizó, «en este caso tienen que bancarse por lo menos que le digamos qué es lo que nos parece mal de todo lo que están llevando adelante».

