La oposición avanza en el Senado con más fondos para el Garrahan

Tras el cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre, la oposición ampliada avanzó este martes en el Senado con el despacho en comisión del proyecto que declara la emergencia en pediatría para atender la crisis que afecta al Hospital Garrahan, propuesta que tiene la media sanción de Diputados y que el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará.

En una reunión conjunta de las comisiones de Salud, de Población y de Presupuesto; el peronismo con el apoyo del radicalismo -no sólo Martín Lousteau-, la larretista Guadalupe Tagliaferri y bloques federales logró sacar dictamen para que la iniciativa sea debatida en el recinto la próxima semana.

Más tarde, en un segundo plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto, la oposición ampliada irá por el despacho en comisión del proyecto de financiamiento universitario, que también tiene la media sanción de Diputados y el Gobierno ya vetó en 2024 y repetirá este año.

El kirchnerismo, que había buscado sin éxito avanzar con estos temas la semana pasada por resistencia de un sector de los dialoguistas, consiguió los avales para sacar dictamen de mayoría a favor de la media sanción de Diputados.

El debate fue controlado por los K porque la comisión de Salud, a cargo de Lucía Corpacci, era la cabecera. El libertario Ezequiel Atauche, presidente de la comisión de Presupuesto no pudo dilatar la discusión y sólo pudo postergar la reunión plenaria hasta este martes, pese a la presión del peronismo que quería sacar despacho la semana pasada.

Durante el tratamiento en comisión, Corpacci defendió lo aprobado por Diputados y destacó la importancia del Garrahan. Pero el debate entre los dialoguistas y los opositores más duros se tensó cuando la senadora por Chubut Edith Terenzi presentó una propuesta alternativa, que puso uno de los focos en la eximición del Impuesto a las Ganancias al personal de salud.

«No es necesario que en la Argentina generemos una nueva grieta entre trabajadores y poner a los trabajadores de la salud exentos de Ganancias», fundamentó la senadora que responde a Ignacio «Nacho » Torres.

Pero José Mayans rechazó la propuesta de Terenzi para modificar el proyecto y argumentó que si se realizaban cambios tenía que volver a la Cámara Baja. La senadora por Chubut explicó que su modificación buscaba atenuar la práctica del veto presidencial, pero el jefe del peronismo respondió con un gesto de hombros que no le importaba la decisión del Presidente.

La cristinista Juliana Di Tullio fue un poco más allá y le pidió a la senadora que retire el proyecto y acompañe la media sanción de Diputados. «El Senado tiene que aprobar esta emergencia. Sé que es difícil lo que le estoy pidiendo pero estamos tratando que esta situación de emergencia se salde ahora. Este Presidente tiene una posición irreductible no va a cambiar nada», completó.

Lousteau tampoco apoyo a Terenzi y argumentó que no sólo debía volver a Diputados si se modificaba el proyecto sino que, además, señaló que «no hay ninguna garantía que así y todo un presidente que cree que hay un solo método que es el de la motosierra, no lo vete igual».

Atauche salió a cruzar al peronismo lo acusó de hacer campaña con el tema y valoró el gesto de Terenzi. «Esta cuestión de los hospitales está generada ciento por ciento por otro gobierno y este lo está resolviendo», devolvió el senador que tiene línea directa con el asesor todo terreno Santiago Caputo.

Todo eso ocurrió con la presencia de Jorge Taiana, candidato a diputados por el frente Fuerza Patria, en el Senado para defender la emergencia pediátrica.

La intención del peronismo era convocar a una sesión para el jueves. Pero para eso debería contar con los dos tercios porque el dictamen no cumpliría con el plazo de 7 días que exige el reglamento. Por eso lo más probable es que se convoque a una sesión la próxima semana con un temario que incluya la ley Garrahan, el financiamiento universitario y una serie de decretos delegados firmados por Milei que ya fueron rechazados por Diputados. Se trata de medidas de reestructuración del INTA, INTI, junto con la disolución de Vialidad Nacional, entre otros.

Qué dice la ley Garrahan

y financiamiento universitario

La ley Garrahan declara por un año la emergencia sanitaria en la atención pediátrica y en las residencias médicas nacionales. La propuesta fija una recomposición inmediata de los salarios del personal y los residentes, que en términos reales no puede ser menor al vigente en noviembre de 2023.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que equiparar las remuneraciones del personal y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $ 65.573 millones, mientras que la cifra anualizada alcanzaría $ 133.433 millones. En la Cámara Baja, la emergencia pediátrica fue aprobada con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones.

En tanto, la propuesta de financiamiento universitario prevé convocar a paritarias con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley.

Además prevé la creación de un fondo de $10.000 millones para ampliar la oferta académica para el desarrollo del país, actualizado anualmente por inflación. Y también busca un incremento escalonado del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.