La oposición inauguró ayer «Casa de Ideas», un espacio libre para debatir y escuchar propuestas

Ayer desde las 19 hasta las 21 horas, la oposición realizó la apertura de “Casa de Ideas” ubicada en Padre Patiño al 445, un espacio de libre acceso para el público en general, donde se podrá debatir, escuchar, analizar y buscar soluciones a diferentes escenarios, con el fin de definir una propuesta de gobierno para el año 2023.

El diputado nacional Fernando Carbajal estuvo presente y contó que el lugar fue pensado para recibir a los diferentes sectores sociales y conversar respecto a las diferentes ideas y propuestas.

“Esperamos que todos los sectores de la oposición podamos confluir para definir la propuesta de gobierno para el año 2023. Siempre hemos sido críticos del gobierno, pero creemos que tenemos la obligación de mostrarle a la sociedad y exponer cuál va a ser nuestra plataforma de gobierno en las elecciones del año que viene y queremos hacerlo de manera seria, responsable y documentada y por eso estamos convocando a todos los que tienen ganas de cambiar Formosa a que se sumen, este es un ámbito de discusión, de propuestas con la idea de que todo el que tenga ganas pueda sumarse y aportar su propuesta de gobierno”, dijo el funcionario.

“Este espacio es abierto a todos los sectores sociales, de todas las ideas, creemos que para que el debate sea enriquecedor es necesario que estemos los que pensamos diferente, el requisito es tener vocación de querer cambiar la provincia, con los que estén conformes sobre cómo están las cosas no nos interesa discutir, pero sí estamos con las puertas abiertas a todo tipo de propuestas que apuntan a una Formosa diferente donde haya trabajo, producción y derecho para todos los ciudadanos, sean del partido que sean. En esto hay muchos justicialistas, socialistas de distintos partidos, liberales que pueden acercarse con sus propuestas y vamos a buscar el consenso y puntos de acuerdo”, aseguró Carbajal.

En esa línea se refirió a los jóvenes al asegurar que “hoy tienen una problemática muy especial pero que no escapa a los problemas generales, vamos a afrontar todas las problemáticas porque la tercera edad también tiene severos problemas distintos a los de los jóvenes, la idea es que haya participación de todos los sectores sociales, de todas las edades, las realidades, tener propuestas para todos los múltiples problemas que tiene la provincia. Somos muy estrictos en que hemos definido un programa de actividades porque no queremos que esto se diluya en el tiempo y quede solamente en la discusión sino que vamos a tener propuestas y fechas concretas de trabajo; hay diez comisiones que se van a conformar para cada uno de los temas y cada una de estas ya tiene asignada una fecha en la que tienen que presentar su propuesta de gobierno, de acá hasta fin de año vamos a ir haciendo mes a mes en fechas que ya están determinadas por ejemplo el 26 de mayo va a ser la primera con la presentación de las propuestas de educación, en junio vamos a hacer justicia, en julio salud, en agosto municipalismo y producción, así durante todo el año de forma periódica vamos a ir exponiendo ante la sociedad las conclusiones y los ejes principales que vamos a exponer en cada una de estas áreas”.

“La política comunicacional también es algo que tenemos que sentarnos a debatir, cómo vamos a repartir la pauta publicitaria, qué vamos a hacer con los canales de televisión, los canales no pueden ser públicos siendo que los mantenemos con nuestro dinero, tendrían que ser espacios donde todos tengan la posibilidad de opinar, cuando nosotros estamos en el gobierno no les vamos a cerrar las puertas al partido justicialista, vamos a abrirlas para que ellos tengan su programa y sus espacios y vamos a cumplir con tener canales que realmente sean estatales y no lo que tenemos hoy que son panfletos del gobierno”, aseveró.

Guerra contra la inflación

En otra línea, el diputado se refirió a los dichos del presidente Alberto Fernández, quien manifestó que este viernes empieza en el país una “guerra contra la inflación” con el anuncio de diferentes medidas.

“No es cierto que van a hacer una guerra contra la inflación, ellos están contentos con la inflación porque es el modo que tienen de hacer el ajuste, saben que habiendo inflación le achican el salario a los empleados, manejan las variables económicas sin decir que están haciendo el ajuste, es más, anuncian con bombos y platillos un aumento del 50% de los sueldos de manera escalonada sin decir que en realidad con eso no alcanzan a cubrir la caída que ha tenido el salario en este tiempo y mucho menos van a cubrir la inflación que se viene por lo cual está muy claro que no hay vocación seria de combatir la inflación porque no les interesa, porque no les conviene y lo que hay es siempre la construcción del discurso”.

