La oposición llama a sesionar para modificar la ley de DNU

La oposición en la Cámara de Diputados se decidió a avanzar y pidió una sesión especial para el martes 12 de noviembre, a las 15, para tratar la modificación a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia y, además, el rechazo al Decreto 846/2024, que permite al Ejecutivo reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera.

El pedido lleva las firmas de legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Con el apoyo de estos tres bloques, más los seis diputados de la Coalición Cívica, los cinco del bloque de Izquierda y el diputado Sergio Acevedo, el quórum necesario para llevar a cabo la sesión está asegurado.

La oposición busca garantizar la presencia de los 129 miembros necesarios no solo para el quórum, sino también para el momento de la votación, ya que la Constitución Nacional, en su artículo 99, exige que cualquier modificación a la ley que regula los DNU sea aprobada por mayoría absoluta.

El proyecto de modificación de la ley 26.122, que regula los DNU, propone dos cambios fundamentales. El primero establece que cualquier decreto perderá vigencia si no es ratificado por ambas Cámaras en un plazo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial.

El segundo cambio tiene que ver con el rechazo a un DNU por parte del Congreso, ya que estipula que el mismo puede ser de cualquiera de las Cámaras, ya sea la de Diputados o el Senado, y que eso sería suficiente para anular un decreto. Por ejemplo, el mega DNU 70 habría quedado sin efecto con el rechazo del Senado, pero actualmente sigue vigente porque la Cámara de Diputados aún no lo ha tratado, a pesar de que han pasado diez meses.

La cantidad de votos que se obtenga para la modificación es de vital importancia teniendo en cuenta que, descartando la aprobación de los cambios, el Gobierno vetaría la norma, por lo que se volvería al modelo de la insistencia parlamentaria. En este caso, la oposición buscará lograr los dos tercios y, el oficialismo, mantener abroquelado al “bloque veto”, conformado por los diputados de LLA, el PRO, el MID y los denominados “radicales peluca”, que quedaron dentro del bloque de la UCR.

El segundo punto del temario se refiere al DNU 846/2024, que permite al Ejecutivo reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera (LAF). Esto implica que ya no será necesario conseguir dos de tres posibles mejoras en términos de plazo, intereses o quita de capital para llevar a cabo un eventual canje de deuda.

El artículo 65 de la LAF exigía que cualquier canje de deuda en moneda extranjera debía mejorar al menos una de las siguientes condiciones: plazos, intereses o montos. Sin embargo, el nuevo DNU elimina esta limitación para las operaciones en moneda extranjera, lo que, según explican desde el mercado, abre una mayor flexibilidad para el Tesoro en momentos donde los vencimientos de deuda presionan las reservas.

En el caso de este DNU, el kirchnerismo había anunciado que iba a buscar que sea rechazado y el presidente del bloque, Germán Martínez, había dejado un aviso hacia el sector privado más que al público: “No vamos a reconocer ningún tipo de canje de deuda que se haga dentro de este DNU”. Esta idea fue acompañada por su par en el Senado, José Mayans, quien advirtió no hacerlo: “Les recomiendo no hacerlo porque les van a llover las demandas”.