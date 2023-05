La oposición pedirá la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en Formosa

Con los recientes fallos de la Corte Suprema, que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, la oposición local volverá a pedir que se declare inconstitucional la reelección indefinida de Gildo Insfrán en caso de que se presente por octava vez como candidato a gobernador. «Nosotros vamos a ir a la justicia, vamos a impugnar la candidatura», manifestó Fernando Carbajal, candidato a Gobernador, al Grupo de Medios TVO.

«Esta es una decisión que teníamos previo a conocer estos importantes fallos, lo que ahora tenemos es muchísimo optimismo de que vamos a lograr el objetivo de demostrar que la reelección indefinida viola la Constitución Nacional. Esta pelea ya la hemos dado hace más de dos décadas cuando intentamos impedir la reelección indefinida de Gildo Insfrán a través de una acción declarativa en el año 1.999», agregó Carbajal.

El antecedente que cita el actual diputado nacional y candidato a Gobernador por el Frente Amplio Formoseño, data de los orígenes de la modificación de la Constitución Provincial que limitaba la reelección de los cargos ejecutivos en el territorio. Posterior a dicha declaración, se hicieron múltiples presentaciones ante la justicia en diferentes ocasiones.

«Lamentablemente sabemos que esa vez nos tocó perder porque los tiempos políticos así lo indicaban. Ahora lo que vamos a hacer es el mismo planteo y en medio de esto surge esta buena noticia de que la Corte Suprema ha resuelto defender las instituciones de la República y poner límites a la pretensiones reeleccionistas de los gobernadores mencionados», indicó.

A grandes rasgos, los fallos de la Corte Suprema que suspendieron las elecciones en esas dos provincias, se deben a la presentación nuevamente como candidatos a cargos ejecutivos de Sergio Uñac y Juan Manzur, respectivamente, que alcanzaron los límites establecidos por sus constituciones provinciales. Por ello, sus respectivos partidos políticos deberían en principio, presentar otros candidatos.

«En el caso de Formosa es distinto porque acá se autoriza la reelección indefinida pero esta reelección indefinida viola la Constitución Nacional, que eso es lo que desde siempre venimos sosteniendo y ahora seguramente la Corte lo va a decir porque ya lo implicó en este fallo de San Juan y Tucumán. Por lo cual, si bien hay diferencias técnico jurídicas que tienen que ver con qué normas resultan violadas, en todos los casos lo que resulta violado es el principio republicano de la división de poderes para el sistema republicano de gobierno», explicó el juez federal.

Aunque aún no se hizo la presentación formal de la candidatura nuevamente de Gildo Insfrán para el cargo de Gobernador, plazo que vence este 21 de mayo, desde la oposición adelantaron que realizarán el planteo ante la justicia. De fallar a favor de dicha presentación, una de las resoluciones posibles es que el Partido Justicialista y sus aliados, deba presentar un nuevo candidato para el cargo.

«Lo que hace la Corte Suprema a través de estos fallos, es asegurar el derecho de las personas a ejercer su autonomía. Esto pasó en estas provincias en donde se constituyen estos señores feudales que abusan del poder, entonces ahí lo que se está preservando es el derecho de los ciudadanos de tener su autonomía y que participen en elecciones en igualdad de condiciones porque hoy nosotros no competimos en igualdad de condiciones, ellos tienen 80 sublemas y nosotros tenemos 20 porque toda la infraestructura del Estado se pone a favor del gobernador y en contra de la oposición», expresó Carbajal.

Si bien no se precisaron detalles de la fecha en la que se realizará la presentación, ya que aún no está oficializada la candidatura de Insfrán, desde la oposición analizan que los tiempos judiciales darían una respuesta antes del desarrollo de los comicios provinciales del 25 de junio.

«Nosotros vamos a ir a la justicia, vamos a impugnar la candidatura, vamos a plantear que viola la Constitución Nacional y la Corte Suprema va a tener que resolver. Adelanto que, ganemos o perdamos, vamos a respetar la decisión de la justicia como lo hemos hecho siempre», completó el diputado nacional al respecto.

Relacionado