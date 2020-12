La oposición pidió al gobernador Insfrán el cese inmediato del bloqueo a Clorinda

Compartir

En una nota presentada ayer al gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán en su carácter de presidente del Consejo COVID-19, Juntos por el Cambio de Formosa pidió “el cese inmediato del bloqueo a la ciudad de Clorinda y consecuentemente a las restricciones a derechos constitucionales de sus habitantes”.

Firmada por legisladores nacionales, provinciales y comunales afirman que la situación de ciudad fronteriza con la República del Paraguay y su estatus sanitario “no alcanza a justificar el aislamiento dispuesto sobre la ciudad de Clorinda a diferencia del resto de la provincia y del país con un tiempo claramente excesivo en su vigencia; menos aún en las condiciones que la propia provincia y el mismo Consejo de Emergencia reconocen”.

En ese sentido, citan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en su declaración de fecha 9 de abril de 2020 “COVID-19 y Derechos Humanos” establece un marco de razonabilidad de las medidas en la emergencia: “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”.

Por ende, para los legisladores de la oposición “un bloqueo de 106 días, con 67 casos en toda la emergencia, sin casos en los últimos 17, con una relación de testeos/población superior a la de cualquier otra ciudad de la provincia, sin circulación viral, con solo 5 casos activos y debidamente aislados, resulta un claro ejemplo de desproporcionalidad de la medida adoptada y vigente”.

“Las restricciones a la circulación por el territorio nacional constituyen una vulneración de derechos constitucionales a los ciudadanos de Clorinda. Atento al tiempo trascurrido y a la realidad sanitaria que presenta las medidas actuales no responden a criterios de razonabilidad, ni proporcionalidad”, insistieron.

“Los números resultan contundentes y demostrativos de una situación que acredita la irracionalidad de la continuidad de las restricciones”, indicaron.

“Está claro que Clorinda y sus habitantes, tienen derecho a gozar de un estatus sanitario totalmente diferente al actual, propio de provincias, zonas o departamentos en los que rige el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, como estatus superador del aislamiento, y que suponen la facultad de transitar sin más restricciones que la distancia, el uso de barbijo en espacios cerrados y otras medidas que pueda determinar la autoridad sanitaria, que de ninguna manera se corresponde con un bloqueo rígido, a toda una ciudad”, explicaron.

En este marco, sostienen que “la solución no debe ser abandonar y aislar Clorinda, y en consecuencia castigar a sus habitantes, la conducta soberana debe ser proteger la población, porque allí empieza la República Argentina, no en los bloqueos, sino en la frontera, y es allí donde debe estar el estado”.

Por último, afirman que la presentación al Concejo de Emergencia “tiene el sentido de aportar desde una visión diferente, de requerir lo que es justo, y pretendemos continuar como lo hicimos desde el primer momento, acompañando las medidas de manera razonable, en el marco de la ley y la constitución; pero también señalar los desvíos, y como lo hicimos cuando se vulneraron derechos constitucionales, reclamando siempre, ante la justicia e incluso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la restauración de los mismos”.

La nota lleva la firma del senador nacional Luis Naidenoff, de los diputados nacionales Mario Arce y Ricardo Buryaile, de los diputados provinciales Juan Carlos Amarilla; Osvaldo Zarate; Andrea Tassel; Ricardo Carbajal; Stella Mirna Molinas, Noelia Luna; Adrián Malgarini; Eduardo E. Ramírez. Y de los concejales Miguel Montoya; Celeste Ruiz Díaz; Fabián Olivera; Daniel Caballero; Gerardo Piñeiro por la Ciudad de Formosa, de Rubén Acosta por Clorinda, de Pablo López Pereira por El Colorado y de Walter Basualdo por Pirané.

