«La oposición quiere la reforma, pero sin la participación popular»

Visitó ayer el piso de Expres en Radio el diputado provincial del PJ Agustín Samaniego quien se refirió a la reforma de la Constitución de Formosa y lanzó que “la oposición quiere la reforma, pero la quiere hacer sin la participación popular”.

“Las decisiones se toman de un momento a otro, pero ya se venía pensando en esto, nuestra Constitución si bien es joven -tiene 21 años-, los tiempos en el mundo han cambiado se han generado nuevos derechos, nuevas obligaciones, por ejemplo, en cuanto a la tecnología, la inteligencia artificial, el acceso a las tecnologías de la comunicación, entre otras cosas”, comenzó diciendo.

Al ser consultado por los “derechos de cuarta generación” dijo que “son los derechos y obligaciones que nos impone la tecnología, ya que ha cambiado nuestra forma de vivir en cuanto a la intimidad, privacidad, en cuanto a la posibilidad de agredir y ser agredido, es decir, debemos regular en ese sentido, y debe figurar en nuestra Carta Magna las directrices que señalen cómo vamos a acceder a esta nueva etapa del mundo donde la mayoría de los países del mundo han legislado por ejemplo en relación a la Inteligencia Artificial”.

“Con esto se abre el abanico de discusión y a partir de ahora no solamente los actores políticos sino todos tenemos el derecho y la obligación de participar activamente, haciendo escuchar nuestras voces, opiniones, y mientras más diversas sean las discusiones mejor va a ser nuestra Constitución”, agregó Samaniego.

Consultado respecto a que la Constitución ya está escrita dejó en claro que “de ninguna manera” y cargó que “decir que esto es solamente para que el gobernador se perpetúe en el poder, que tienen miedo de que esa Constitución sea para cercenar libertades o derechos, están dando por sentado que la elección la van a perder porque antes de reformar la Constitución se va a hacer una elección donde va a participar todo el electorado formoseño, y van a elegir 30 diputados constituyentes. Si la oposición dice que nosotros ya vamos a hacer lo que queremos está dando por sentado que ganamos la elección y que lo hacemos con mayoría”.

Seguidamente dijo que es “evidente” que la oposición tiene “temor” a la decisión popular porque “su sueño es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación venga y escriba que Gildo Insfrán no puede ser reelecto nunca más”.

Asimismo, cuestionó el legislador que la oposición durante años pidió la modificación de la Constitución y “ahora que la puede tener dice que no la quiere. Entonces lo que quieren es una constitución de facto, obviar la voluntad popular. Ellos quieren la reforma de la Constitución, pero la quieren hacer sin la participación popular”.

“Es inexplicable y hasta infantil la reacción que ha tenido la oposición”, lanzó.

Cuando se le preguntó por las modificaciones que se plantean respondió que “hay 189 artículos que son pasibles de modificaciones, pero eso no quiere decir que todos serán modificados. Todo es importante, lo más probable es que se hagan pequeñas modificaciones, que se agreguen artículos”.

¿Quiénes pueden participar?

“Pueden participar todos, los que están en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, cualquier ciudadano, si son funcionarios deben pedir licencia”, dijo Samaniego.

“Hay que respetar al pueblo, resulta ser que los únicos iluminados que ven que la provincia no avanza son ellos, y el 70% nos voto, no ganamos por un punto”, aseveró el diputado.

“La oposición no puede ser tan necia de negar los avances de la provincia, cuando escuchamos sus principales discursos uno puede pensar que Formosa está totalmente atrasada, entonces pasan a ser poco creíble, porque niegan la realidad”, cerró diciendo.