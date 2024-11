La oposición quiere que una Comisión investigue lo ocurrido con Atilio Basualdo en Paraguay

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial de la UCR Juan Carlos Amarilla se refirió al pedido que realizó la oposición durante la sesión en Legislatura el jueves último, donde se solicitó avanzar en la conformación de una Comisión para que investigue lo ocurrido con el intendente de Las Lomitas Atilio Basualdo y efectivos policiales formoseños en la república del Paraguay. “La Policía tiene que ser una garantía para todos”, insistió.

“El 29 de octubre hemos presentado un proyecto para que la propia Cámara en función de lo que establece la Constitución provincial en el Artículo 113 para que se avance en la creación de una Comisión Investigadora que tenga como propósito establecer las responsabilidades institucionales y políticas, en lo que sucedió en el vecino país, porque hasta acá hubo dos medidas, una es la judicial que la está llevando adelante el gobierno de Paraguay y por el otro lado el Gobierno de Formosa anunció que realizaron un sumario administrativo, pero no hay una medida que uno pueda decir ‘acá se van a adoptar las decisiones pertinentes para que los formoseños sepamos quienes son los responsables que están detrás de esta maniobra’”, comenzó diciendo el legislador.

Seguidamente dijo que la maniobra sucedida en Paraguay es “reiterativa” ya que “viene pasando desde hace muchísimo tiempo en Formosa, incluso hay causas judiciales del trabajo de espionaje que llevó adelante la Policía, eso no es nuevo. También la propia fuerza de seguridad puso un cable en el despacho de un abogado, es decir, esto pasa desde hace muchísimo tiempo y entendemos nosotros que los representantes del pueblo no podemos estar al margen de la situación, y por eso planteamos esta Comisión, para ir a fondo. Partiendo de que esto no va a poder resolverse si no se lo aparta del cargo al Ministro de Gobiernor, una vez mas pedimos que lo aparten a Gonzalez porque en nombre del gobierno es el respondable de estas situaciones donde se ve envuelta la Policia en trabajos de espionajes, de persecucion, trabajo militante porque han telido de color politico a nuestra ofuerza de seguridad”.

“La Policía tiene que ser una garantía para todos. Por eso queremos que se conforme una Comisión Investigadora para ir a fondo, citar a todos los que se vieron involucrados para que contesten todas las preguntas que tenga esta Comisión”, cerró diciendo el diputado Juan Carlos Amarilla.