La oposición quiere tratar los vetos cerca de las elecciones y el Gobierno analiza un atajo

La Cámara de Diputados será el epicentro del choque político previo a las elecciones y la oposición ya planea una embestida para la primera semana de agosto, en pleno cierre de listas nacionales y con los vetos del presidente Javier Milei a jubilaciones y discapacidad listos para ser tratados.

Sin embargo, según le precisaron fuentes legislativas, la idea es que esta sesión que planean para el 6 de agosto no los incluya, ya que creen que es conveniente dejar su tratamiento para una fecha más cercana a las elecciones de octubre.

El último día que tiene el Poder Ejecutivo para pronunciarse sobre los vetos es el lunes 4 de agosto, contados los diez días hábiles que le otorga la Constitución desde que son remitidos del Congreso. La versión predominante en la Casa Rosada es que Milei va a esperar a ese entonces, justamente para postergar todo lo posible las definiciones.

De todos modos, fuentes libertarias le confiaron a este medio que podría haber un giro en la estrategia.

Sesión dinamita en agosto

A la oposición le interesa ante todo poder darle aprobación de Diputados -lo que se le dice informalmente «media sanción»- a la Emergencia en Pediatría, por la problemática del Hospital Garrahan, y a la Ley de Financiamiento Universitario. En ese menú también incluirá la insistencia del veto a la emergencia en Bahía Blanca por las inundaciones, que ya cuenta con la insistencia del Senado.

Puntualmente, el bloque de Unión por la Patria quiere incluir además los decretos delegados del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la modificación de la resolución de la comisión investigadora de LIBRA -ya que nunca se logró destrabar su funcionamiento-.

La lista continúa con emplazamientos a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, para comenzar a tratar los proyectos para reformar la masa de coparticipación con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Este último tiene la llave del quórum, puesto que es de interés de los gobernadores. En la Cámara alta el caudal de votos fue tal que consiguieron los dos tercios para saltearse el tratamiento en comisiones, pero el escenario en Diputados es incierto.

En la última semana en Balcarce 50 desfiló el gobernador jujeño, Carlos Sadir; el chaqueño Leandro Zdero, el entrerriano Rogelio Frigerio, el mendocino Alfredo Cornejo, el salteño Gustavo Sáenz, el neuquino Rolando Figueroa y hasta el catamarqueño Raúl Jalil. A todos los recibió Eduardo «Lule» Menem, en algunas oportunidades también en presencia de Martín y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en plena negociación por los acuerdos nacionales y el poroteo de los vetos.

Sobre la mesa también hay un esquema para rediscutir la reforma de Coparticipación, como contó El Cronista, y desde la Casa Rosada creen que los gobernadores quisieron mandar un mensaje en el Senado pero en realidad hay muchos que están dispuestos a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo Nacional en vez de avanzar por su cuenta. En definitiva, todo lo que no tenga aval del Ministerio de Economía terminará en veto.

Dado que el cierre de listas nacionales, con fecha límite el 17 de agosto, estará en pleno auge durante las próximas semanas, los gestos de los mandatarios provinciales en Diputados serán decisivos.

De hecho, hasta ahora no hubo intención conjunta en poder apurar la embestida opositora: UP quería que esta sesión se realice el 30 de julio, la próxima semana, y no hubo voluntad.

En el medio también se juega que en Jefatura de Gabinete orquestar un informe de gestión que, según le habían anticipado a este diario, se planeaba también para la primera semana de agosto -también se barajaba el 6- de manera tal que bloquee el intento de sesión de la oposición.

Sin embargo, desde Jefatura de Gabinete deslizan que todavía no está definida la fecha de la visita de Francos y Diputados precisaron que todavía no les habían pedido que envíen sus preguntas, lo cual se habitúa que suceda dos semanas antes del informe. De todos modos, la presión por darle aprobación a la cuestión del Garrahan es tal que de haber un informe de gestión el 6, no descartan correrla para el 5 o el 7. No quieren tardar más que eso.

Costo político y el plan B del oficialismo

Lo que refiere a los vetos a los proyectos que le otorgan un aumento a los jubilados y declaran la emergencia en discapacidad, la intención de la oposición es atrasar la definición «para que Milei pague el costo político» próximo a la fecha de las elecciones. De todos modos, todavía no tienen asegurados los dos tercios para poder insistir con las leyes.

En cambio, en el Gobierno están convencidos de que tienen el tercio más uno requerido para bloquear a la oposición. «Vamos a estar bien», es lo que deslizan de las reuniones maratónica que mantienen Francos con los Menem durante los últimos días.

Ellos consideran que la garantía de apoyos la tienen sin necesidad de los 87 «héroes» que blindaron los vetos el año pasado, sino que con menos bastarían.

Ante este escenario, fuentes libertarias le confiaron a este medio que hay un «50%» de posibilidades de que definan apurar el tratamiento de los vetos, una vez que ya estén publicados en agosto, para blindarlos de una vez y que la oposición no pueda utilizar la carta del costo cerca de la fecha electoral.

Sobre todo será clave, no tanto para Milei, quien no tiene reparos en vetar cualquier proyecto que atente contra su plan de gestión, sino para los diputados que deban exponerse apoyando a los vetos. «Después tengo que volver a mi provincia», consideró ante El Cronista un aliado que se perfila para apoyar a Milei en el Congreso.