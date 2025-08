La oposición se reactiva con otra sesión explosiva: Garrahan, Universidades y LIBRA

La oposición en Diputados pidió una sesión especial para el próximo 6 de agosto a las 12. Buscan aprobar el financiamiento de universidades, la emergencia del Garrahan y emplazar a Espert para tratar la coparticipación que piden los gobernadores.

El receso parlamentario termina este viernes y la oposición de Diputados ya presentó un pedido de sesión para estrenar el segundo semestre electoral con un abanico de proyectos sensibles que incomodan al Gobierno y le alteran el equilibrio fiscal al presidente Javier Milei.

La sesión la piden diputados de Unión por la Patria, los radicales de Democracia Para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, principalmente. La fecha es para el próximo miércoles 6 de agosto a las 12.

El amplio temario incluye el proyecto de Financiamiento Universitario, la emergencia pediátrica por la problemática del Hospital Garrahan y el emplazamiento de la comisión de Presupuesto para avanzar con los proyectos de los gobernadores para reformar el Impuesto a los Combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional.

Estos últimos fueron aprobados sobre tablas en el Senado, pero en medio de la negociación de los gobernadores con el Ejecutivo y el cierre de alianzas, la oposición en Diputados no tiene esa cantidad de votos y buscará primero el dictamen de comisión. Una vez con esa firma, intentarán ir a sesión el 20 de agosto para darle sanción, según le adelantaron a El Cronista fuentes de la oposición.

El pedido para este miércoles también contempla el rechazo de una serie de decretos delegados que trabajó el ministro Federico Sturzenegger en el marco de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso en la Ley Bases. En esto insistió la bancada de Germán Martínez (UP), aunque Miguel Ángel Pichetto (EF) quiso simplificar el temario para no poner en riesgo el quórum.

Estos incluyen la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional, la modificación del régimen de Excepción de la Marina Mercante y los organismos como el INTI y el INTA; la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos y la disolución de organismos de la Secretaría de Cultura, entre otros.

La sesión también daría el golpe final por el veto de la emergencia en Bahía Blanca. De conseguir tratarlo, será un adelanto de cuál es el piso de votos que tiene el Gobierno para blindar los vetos presidenciales, ya que se este lunes se sumarán los de jubilaciones y discapacidad. El Senado ya insistió con dos tercios para insistir sobre el envío de fondos por inundaciones y ahora la decisión la tiene la Cámara de Diputados.

También buscan declarar la emergencia en Ciencia y Tecnología y establecer un nuevo régimen de salud mental. Uno de los temas más incómodos para el oficialismo es la reactivación de la comisión investigadora de LIBRA, creada para indagar sobre el escándalo de la criptomoneda que difundió a principios de año el jefe de Estado en X y es investigada por la justicia de Estados Unidos.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, orquestó un reordenamiento de los bloques para ampliar la representación del oficialismo en la comisión y en un empate con la oposición que nunca lograron destrabar para designar a sus autoridades, el tiempo pasó y se venció el plazo de vigencia que establecía la resolución que la creó.

La oposición busca aprobar un nuevo proyecto que modifique la conformación de mayorías y redefina el mecanismo de quórum para destrabar esa parálisis.