La oposición se reunió con los gobernadores Gustavo Valdez y Gerardo Morales

En el marco de la reunión del Norte Grande que se desarrolló ayer en el Hotel Howard Johnson y que reunió a los gobernadores de ese espacio, los dirigentes y legisladores de la oposición local mantuvieron una reunieron con los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdez y de Jujuy, Gerardo Morales.

Participaron el ex diputado nacional Martín Hernandez; el concejal y presidente del Comité Capital UCR Daniel Caballero; los ediles Enzo Casadei y Marcelo Ocampo; los diputados Osvaldo Zárate, Carla Zaizer y Gabriela Neme.

Durante el encuentro, los gobernadores radicales dieron a conocer su visión de país, las cuales fueron respaldadas por la gestión en sus provincias.

El diputado Osvaldo Zárate, quien además es presidente del Comité Provincial de la UCR, valoró el encuentro y sostuvo que la única manera de atravesar esta situación es mejorando la educación, la distribución del ingreso y más trabajo para nuestros jóvenes.

“Asumimos el compromiso de estar al lado de la gente que no tiene voz, de eso no hay dudas. Sabemos que estamos pasando por una situación muy difícil donde lo único que avizoramos es un futuro incierto, entonces nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos para hacerle frente a los desafíos que se vienen”, dijo.

“La reunión que mantuvimos con Valdez y Morales fue muy productiva, hablamos de la educación, del trabajo, de la necesidad de crear condiciones para que nuestros jóvenes dejen de emigrar a otros lugares, que se puedan realizar en su tierra, con su familia; y sobre todo coincidimos en que vamos por un radicalismo unido, con ganas de gobernar el país y nuestra provincia”, cerró Zárate.

