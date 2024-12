«La oposición solo quiere leer que Insfrán no pueda volver a gobernar»

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo Jorge Abel Gonzalez, visitó el piso de Expres en Radio donde habló de diferentes temas entre ellos sobre la Reforma de la Constitución de la provincia, de las críticas al respecto y aseveró que la oposición solo quiere leer donde diga que la Corte no puede volver a ser gobernador.

El ministro Gonzalez se expresó con entusiasmo sobre los operativos solidarios que se llevan a cabo en la provincia, destacando el compromiso del Gobierno provincial con la gente. «Para nosotros, el legislador o el político, estos operativos son una oportunidad única, porque cuando el Gobernador se quejó de que no nos quedábamos o llegábamos tarde, tenía toda la razón. Nosotros nos debemos al pueblo y tenemos que estar allí», manifestó en un encuentro con medios.

Gonzalez explicó que estos operativos no se limitan a un simple acto de entrega de bienes, sino que implican un proceso complejo de coordinación previa. «Esta es una marca registrada de nuestro Gobernador. Participar no es solo ir al acto. Antes, hay varias etapas, como reuniones con vecinos y funcionarios del gobierno donde se analizan profundamente las problemáticas de los barrios, desde la perspectiva de los organismos del Estado», agregó. Además, subrayó que este proceso incluye mesas de trabajo con directores de escuelas, centros de salud, policías, y otros actores relevantes, para abordar las cuestiones de cada sector.

El ministro también resaltó la importancia de las reuniones con los vecinos, en las que «se escucha a la gente, y aunque en ocasiones se pone picante, eso es lo más importante. El sentido de la política es solucionar los problemas de las personas aquí y ahora», sostuvo.

Gonzalez destacó además el compromiso del Gobernador con el pueblo formoseño, explicando que, cuando llega al lugar del operativo, ya tiene toda la información necesaria para abordar los problemas de manera efectiva. «Nuestro Gobernador tiene una profunda relación con los formoseños, quienes le cuentan de primera mano lo que sucede en sus barrios», expresó.

Relación con Patricia Bullrich:

Al respecto el funcionario provincial indicó “con Patricia Bullrich nos conocemos de la gestión anterior y debo decir que yo trato de no tener problemas con nadie, es por ello que cuando hay una cuestión institucional siempre nos van a encontrar del mismo lado, este sería en la defensa de los intereses de los formoseños y de la provincia, ahí nos van a encontrar, es por ello que nosotros en ese marco tenemos que tener una relación institucional y más aún teniendo en cuenta que somos una provincia de frontera y la jurisdicción de las fuerzas federales está clarísima, de hecho yo soy hijo de un gendarme”.

Y ahondó “ahora bien hay jurisdicciones y competencias, es por ello que lo que hay que tener es una relación de coordinación de las acciones y para no entorpecerlas tenemos que estar cien por ciento coordinados y si nos vamos para el lado de lo político partidario, también me vas a encontrar, pero ahí mal, eso es lo que nos pasó con la cuestión del control de ruta sobre la Ruta 86 donde evidentemente le vendieron una noticia cambiada, no verificó nada, se expresó en la red X, ni bien lo veo le escribo y le pregunto si es de ella, me responde algo a lo que le respondo bien, es por ello que se encontraban en la conferencia de prensa donde la Policía de la provincia en la persona del jefe y subjefe explican el procedimiento realizado sobre la mencionada Ruta”.

“Yo me expresé como ministro, como formoseño y como una persona que consideró los dichos de Bullrich fueron muy desafortunados. Tengo que tener una conducta en el sentido de las redes sociales, a partir de ese momento han quedado las cosas un poco tensas, después de ello vino el director de la Gendarmería, me pareció muy desafortunada por el rol que cumplió en ese momento y lo hizo acompañado por la Secretaría de Seguridad de la Nación, no voy a decir nada de ella, pero si de él porque le guste o no visita una casa ajena, se debe saludar”, añadió.

“Esto claramente tiene tinte político porque se sentaron con un intendente y una diputada de la oposición, si me mojas la oreja después bancate, después nos encontramos con la Ministra en Villa La Angostura, por supuesto que hubo fotos al respecto porque hablé con ella a solas y eso queda entre nosotros”.

“Yo creo que le quisieron vender un buzón y yo le aclaré que no hay devolución, ese ya es problema del que compra. Fue así, uno ve una hamburguesa con un pan muy rico, con una carne deliciosa y resulta que al obtener el producto final en nuestra casa, no es lo que esperábamos y esto no se puede devolver”, ejemplificó.

El robo de camionetas

y la seguridad en las rutas:

Sobre el robo de vehículos, un tema preocupante en la provincia, Gonzalez explicó que este fenómeno no es aislado. «El ministro de la provincia de Buenos Aires me comentó que lograron detectar 5 mil vehículos robados en Misiones, que formaban parte de una red organizada. Nosotros tuvimos tres vehículos robados, y si bien no estamos acostumbrados a estas situaciones, debemos empezar a acostumbrarnos», advirtió.

El ministro destacó el trabajo conjunto con la policía nacional de Paraguay para frenar el tráfico de vehículos robados y otros delitos. «Estamos trabajando intensamente con las fuerzas de Paraguay, porque la presión demográfica en la frontera es enorme», comentó. También subrayó la importancia de fortalecer los controles en las rutas y de llevar adelante trabajos de inteligencia criminal.

Reforma de la Constitución

y la reelección de Insfrán:

Gonzalez se refirió también a las recientes discusiones sobre la reforma de la Constitución y la reelección del gobernador Gildo Insfrán. «Me parece que hay una gran hipocresía de quienes cuestionan esta reforma. La oposición ha pedido durante años que se reforme la Constitución, y ahora que se va a hacer, gritan en contra», indicó.

El ministro agregó que la oposición, según su parecer, se dedica a «hacer política por hacer» y no está dispuesta a apoyar ningún tipo de reforma que beneficie a la provincia. «Lo único que quieren es que se diga que Insfrán no puede volver a ser gobernador. Eso es lo único que les interesa», concluyó.

De este modo, Gonzalez cerró su intervención defendiendo la gestión provincial y la necesidad de avanzar con la reforma constitucional, a pesar de las críticas de la oposición.