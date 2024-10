La oposición votará en contra de reformar la Constitución de Formosa

En contacto con el Grupo de Medios TVO el diputado provincial de Nuevo País, Adrián Bogado se refirió al proyecto que será tratado en la sesión de Legislatura con el objetivo de declarar la necesidad de reforma constitucional de Formosa. En este sentido, el legislador adelantó que todos los bloques de la oposición (UCR, Nuevo País, PRO y Libertad, Trabajo y Progreso) votarán de manera negativa.

“El proyecto que envió el Poder Ejecutivo nos tomó por sorpresa. Consta de 10 artículos, pero lo que dice vagamente es que se declare la necesidad de reforma de los 189 artículos de la Constitución provincial”, comenzó diciendo

Seguidamente agregó que “hablé con las diputadas de mi bloque, con el presidente del bloque de la UCR y con la legisladora de Libertad, Trabajo y Progreso. La idea es votar en contra de este proyecto porque nosotros vemos que es inminente un fallo de la Corte Suprema de la Nación donde diga que el 132 de la Constitución que habilita la reelección indefinida sea inconstitucional”.

En este marco cuestionó que el Ejecutivo envió a la Legislatura este proyecto que tiene como objetivo una reforma política para que no “impacte” el fallo de la Corte.

Consultado si es que es verdad que la reforma constitucional es un “pedido histórico” por parte de la oposición aseveró: “si, pero el pedido histórico tiene que ver con la eliminación de la reelección indefinida, y en este caso no establece cuáles son los artículos que se van a tocar, simplemente nosotros podemos deducir de los fundamentos que pusieron es que la Cobnstitucion Constoyente tiene la potestad para modificar la Constitución en su totalidad, suponemos obviamente que está el 132 que es la reelección indefinida”.

“Más allá de que el oficialismo pueda o no modificar el artículo de la reelección indefinida también vemos que es una caja de pandora, que pueden inclusive dar más potestades al gobernador de las que ya tienen, entonces no podemos permitir, es un deber nuestro como legisladores votar en contra”, finalizó diciendo el Diputado.