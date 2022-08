«La oposición y el hartazgo de la gente evitaron la suba del boleto»

Compartir

Linkedin Print

En el piso de Exprés en Radio, el concejal capitalino de la UCR, Enzo Casadei quien se refirió al nuevo subsidio al transporte público de pasajeros que dará el HCD, y de esta manera evitará un aumento en el costo del boleto, lo cual perjudica a los usuarios, que además deben lidiar con un pésimo servicio. «La oposición y el hartazgo de la gente fueron los factores que evitaron la suba del boleto», dijo el edil.

Primero, señaló que «la crisis del transporte no es nueva, venimos hablando de la misma desde hace un tiempo atrás porque lamentablemente no hay solución».

En cuanto a la supuesta suba del boleto que se veía venir explicó: «el Intendente en el Operativo Por Nuestra Gente Todo desarrollado el barrio San Agustín dijo que el boleto no tiene que estar atrasado respecto a la inflacion, no sabía si estaba escuchando al CEO de Crucero del Sur o al Jefe Comunal capitalino, porque en lugar de estar preocupado porque los sueldos de municipales no pierdan con la inflación, estaba preocupado por la empresa».

«Ante esta situación, el Intendente impulsa el pedido que la empresa ya había realizado antes receso invernal», dijo.

Y siguió: «esa semana, la Comisión de Transporte dijo que van a tratar el aumento, nosotros, la oposición, dijimos que no vamos a acompañar porque es una locura, y encima esta clarísimo que aumentar el boleto no significa que el servicio va a mejorar».

En este sentido, expuso el edil que «nosotros nos preparamos para rechazar el aumento en la sesión, y ese mismo día, antes de ingresar al recinto, nos enteramos que el HCD era quien iba a aportar el subsidio».

«Me parece muy importante que el oficialismo del Concejo en su conjunto haya reconocido que existe una crisis en el transporte y que es un problema para los vecinos, porque hasta el momento no querían hablar de ello», resaltó.

Por esto, dejó en claro Casadei que «todas las iniciativas, los pedidos de informe, los pedidos de control de parte de la oposición con sus matices, pero en unidad de acción, y sobre todo el hartazgo de la gente no le dio margen para dar un nuevo golpe al bolsillo».

«Celebro que hayan reconocido la situación hayan buscado solución en consenso que a mi entender es más empática con el bolsillo de los formoseños en este contexto de inflacion, de ajuste, de la que son ellos los culpables», aseveró.

Inseguridad

Seguidamente, otra cuestión que el edil no dejó pasar durante la entrevista fue la inseguridad con la que viven los vecinos de la ciudad, e indicó que si bien es algo que «escapa» a las funciones legislativas es preocupante porque la gente no vive tranquila.

«La sociedad vive con permanente inseguridad donde el robo de motos encabeza el ranking, y está a la orden día, es una locura», asintió.

«La gente va a denunciar a la Comisaría, pero la respuesta policial es ‘sabemos quién le robó, pero no podemos hacer nada’, o ‘fuimos a buscar el rodado, pero no lo encontramos’. Es un tema muy candente hoy, quizás excede a nuestras funciones, pero es muy recurrente», disparó Casadei.

Por ello cuestionó el accionar judicial. «La justicia que no funciona no es justicia, y lamentablemente se direcciona en función de quien es la víctima o el victimario, porque muchas veces nos agarramos con el ladroncito y sin embargo no hablamos de los ladrones de guante blanco», culminó.

Compartir

Linkedin Print