La Organización Nataniel Rolón pide que investiguen a los tíos de Natasha Abigail

La ciudad de Clorinda atraviesa momentos de profunda conmoción tras la muerte de Natasha Abigail, una niña de seis años cuyo fallecimiento es investigado por la Justicia como un caso de “abuso sexual con acceso carnal y homicidio culposo”. Por el hecho, la Policía detuvo al padrastro de la menor, pero desde la organización Nataniel Rolón advierten que podrían existir otros posibles responsables dentro del entorno familiar.

El caso ha despertado una fuerte alarma social y derivado en movilizaciones ciudadanas. Desde la organización salieron este miércoles a las calles para reclamar justicia y exigir que se profundice la investigación. “Hoy tocó salir a pedir justicia una vez más”, manifestaron en un comunicado. Según explicaron, el primer diagnóstico médico habló de una posible intoxicación, pero la autopsia habría revelado indicios de abuso sexual reiterado.

“Un dolor abdominal que terminó siendo algo mucho peor. ¿Dolores o desgarros internos que la llevaron a su fallecimiento?”, se preguntaron desde la organización.

Reclamos a la Justicia:

“Queremos al

verdadero culpable”

Desde “Nataniel Rolón” hicieron hincapié en que el proceso judicial no debe limitarse únicamente al padrastro. Solicitan que toda la familia sea investigada y que se ordenen pruebas de ADN a los allegados. También piden que se impida que posibles implicados salgan de la ciudad.

“No queremos un culpable aparente. Queremos al real culpable. Que se investigue a fondo. Que nadie quede afuera”, expresaron.

La organización sostiene que, de acuerdo con testimonios que por razones de seguridad no han sido divulgados, la niña ya habría manifestado molestias físicas y quejas sobre tocamientos inapropiados por parte de familiares. Estos hechos, aseguran, habrían ocurrido cinco meses antes de su muerte.

Además, apuntan contra la madre de la menor, quien —según denuncias recogidas por la organización— habría desestimado los dichos de la niña y hasta la habría castigado para que no acusara a sus propios hermanos.

Una causa que podría

tener múltiples dimensiones

En su declaración pública, la organización expresó que ya no quiere enfocar la atención solo en el padrastro detenido: “Ya no queremos solo la foto del padrastro, porque no creemos que sea el único culpable. Ahora vamos por los parientes de sangre. La mamá debe ser investigada por omisión y encubrimiento. Natasha merece una verdadera justicia.”

Exigen medidas urgentes

La Organización Nataniel Rolón exigió a la jueza a cargo del caso que ordene pruebas genéticas a todos los familiares cercanos y que se actúe con celeridad. “Sra. Jueza, esto se debe investigar hasta el fondo. No se puede permitir que haya encubridores o agresores libres”, subrayaron.

Por ahora, la causa continúa bajo secreto de sumario y la Fiscalía trabaja en la recolección de pruebas. Aún no se han emitido imputaciones formales a otros miembros del entorno de Natasha, pero las actuaciones judiciales podrían ampliarse en los próximos días si surgen nuevos elementos.