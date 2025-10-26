La Orquesta y Coro Intercultural «Naugô» celebra su tercer aniversario

Este domingo 26 de octubre, la Orquesta y Coro Intercultural “Naugô”, que ensaya y se forma en el Museo Ferroviario de Formosa, celebró su tercer aniversario conmemorando un recorrido que ha unido la música con la identidad y la integración cultural.

Este proyecto musical nació gracias al apoyo conjunto de la Fundación Williams y la Municipalidad de la ciudad de Formosa, lo que permitió la creación y el desarrollo de talleres musicales en el espacio denominado Estación Cultural del Museo Ferroviario, ubicado en calle San Martín 668.

Desde sus inicios, “Naugô” ha sido mucho más que una agrupación artística: se ha constituido como un espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento para jóvenes y adultos. Bajo la dirección de los profesores Romualdo Diarte y Yoselin Pérez, la orquesta y el coro han experimentado un crecimiento sostenido, tanto en cantidad de participantes como en calidad artística.

“Hemos visto un crecimiento significativo en nuestros alumnos, quienes han encontrado en la música una poderosa forma de expresión”, desatacó Graciela Cuyé, directora del Museo Ferroviario Municipal y agregó que la propuesta intercultural del proyecto no solo rescata la riqueza musical de distintas tradiciones, sino que además promueve valores como la inclusión, la participación y el trabajo en equipo.