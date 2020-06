La palabra de Andrés Nara sobre la serie biográfica de su hija Wanda: “La veré acompañado por mi abogado”

Compartir

Linkedin Print

A medida que avanzan los días va tomando más fuerza la posible realización de la serie biográfica de Wanda Nara, que con apenas 33 años aseguró en una reciente entrevista que tiene mucho para contar y lanzó que tanto Netflix como HBO le han propuesto realizar una ficción que relate su vida.

“Si la serie comienza desde mi niñez, tendría que atacarnos otra pandemia para poder verla”, bromeó la mediática. “Yo aportaría condimento a las situaciones, porque muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar”, avisó además.

Nara nació en el barrio de Boulogne en diciembre de 1986, año en que la Argentina saliera campeón en el Mundial de México. Casi sin saberlo su vida amorosa estaría también ligada al fútbol al casarse primero con Maxi López y luego con quien fuera amigo de su pareja, Mauro Icardi. Modelo, hermana de Zaira, madre de cinco hijos, manager y empresaria, una historia que bien contada puede ser un verdadero éxito.

Consultado sobre esta posibilidad, Andrés Nara se refirió a esta posibilidad. “Me enteré que va a salir una serie de Wanda y me parece bárbaro. No me afecta en lo absoluto siempre y cuando se diga la verdad. Conozco este tipo de series que para que sean más picantes agregan pavadas. No solo la voy a ver yo sino, acompañado por mi abogado, por las dudas, para que no exageren o pongan cosas que no correspondan. No por mi sino por el contexto general de la vida de ella”, expresó el padre de la mediática en un audio difundido por el periodista Ariel Wolman en el programa Nosotros a la mañana.