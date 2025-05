La palabra de Diego Pérez sobre su salud tras la sorpresiva suspensión de Extraña pareja

En la mañana de este viernes, el empresario teatral Carlos Rottemberg informó a través de su cuenta de X un episodio de salud que tuvo como protagonista a Diego Pérez, uno de los actores de Extraña Pareja. Por este motivo, la obra que se estrenó esta misma semana en el Multiteatro tuvo que ser cancelada, tal como lo expresó el productor en un comunicado.

“Informamos que la suspensión de la función de anoche fue motivada por un cuadro de salud imprevisto del Sr. Diego Pérez, quien debió ser trasladado a un centro médico ante el público presente”, escribió Rottemberg en la cuenta oficial del Multiteatro. Y llevó tranquilidad a la audiencia y la comunidad del espectáculo: “Durante la madrugada recibió el alta clínica, autorizado a retomar hoy la temporada”.

Al conocer la noticia, Teleshow se comunicó con el actor, quien agradeció la preocupación, contó lo que había pasado y ratificó que esta noche retomaran las funciones. “Tuve un poco de presión alta ayer y como no me sentía bien, por precaución me llevaron a hacer un control a Los Arcos de Palermo”, explicó Pérez a este medio.

Afortunadamente, su cuadro no revestía mayores preocupaciones, por lo que recibió el alta al poco tiempo. “Me volví a casa anoche mismo con mi esposa. Ahora ya estoy bien, y estoy repasando una vez más el libreto de la obra”. Acto seguido, el exVideomatch le confirmó a este medio sus sensaciones respecto a lo ocurrido: “Anoche me asusté un poquito, pero como tengo presión alta, se ve que los nervios jugaron mala pasada”, analizó.

De no mediar inconvenientes, esta noche el humorista volverá a subir a las tablas en Extraña Pareja, la comedia que debutó el pasado miércoles 30 de abril, donde comparte el protagónico con Marcos El Bicho Gómez. Allí son respectivamente Félix Ungar y Oscar Madison, dos amigos divorciados que viven en Nueva York.

Para sobrellevar su soledad, deciden vivir juntos, sin tener en cuenta que ambos tienen características y personalidades totalmente opuestas. Esto generará todo tipo de situaciones absurdas y disparatadas. Escrita por Neil Simon y dirigida por Carlos Olivieri, fue vista por más de diez millones de personas en todo el mundo y el elenco lo completan Gonzalo Urtizberea, Gaby Almirón, Jorge Noya, Betty Villar y Mercedes Cordero.