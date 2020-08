La palabra de Floppy Tesouro luego de que la señalaran por plagiar fotos y tener seguidores falsos

Compartir

“Actriz, modelo, mamita de Moorea, viajera”. Así se define Floppy Tesouro, según su perfil de Instagram. Además, en su biografía figuran los contactos de su agente de prensa, su representante y promociona #FloppyFitness, hashtag en donde comparte las distintas rutinas de entrenamiento que realiza semanalmente.

Tiene casi un millón y medio de seguidores, quienes tienen acceso a las casi cinco mil publicaciones que tiene hasta el momento. Además, dejó en Historias destacadas distintos detalles que le interesa que se puedan ver en todo momento, y no solo durante las 24 horas que dura el posteo de una Story.

En las últimas horas, la esposa del empresario Rodrigo Fernández Prieto fue acusada de engañar a sus seguidores y publicar imágenes que no fueron tomadas por ella. Aunque -nobleza obliga- cabe destacar que la actriz tampoco se adjudicó el crédito de las mismas.

Primero sucedió con la foto de un tapado de la exclusiva marca francesa Chanel. “Buen arranque de semana para todos. ¿Ya hicieron orden de placard? Los leo”, consultó e invitó a sus seguidores a que comenten la publicación que se ilustraba con el abrigo. Sin embargo, entre los mensajes que recibió distintos usuarios destacaron uno que estaba escrito en inglés: “¡Ésta es nuestra foto! Por favor, danos el crédito. Gracias”.

Días más tarde, sucedió algo parecido, pero con otra publicación en la que tampoco figura ella. Esta vez fue Juariu -panelista de Bendita- quien lo notó y compartió en sus redes sociales. “No solo roba cantando”, bromeó sobre la participación de la actriz en el Cantando 2020, certamen que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández y en el que Tesouro se lució en su primera performance al interpretar un tema de Thalía.

La foto en cuestión tiene la silueta de una mujer sobre la puerta de una habitación en la que, además, hay colgado un conjunto de lencería. Aprovechando las distintas herramientas que propone Instagram, la imagen lleva un filtro con destellos de luz. “Brilla como solo tu sabes hacer. #SexyShadow (sombra sensual)”, escribió la modelo en dicho posteo.

Lejos de entrar en polémica a través de sus redes sociales, Floppy eligió el silencio en su cuenta personal de Instagram. Y cuando fue consultada al respecto en un programa de televisión no tuvo problemas en aclarar el asunto. “Yo estoy trabajando con una empresa que edita mis fotos para mi feed quede más prolijo. Ellos suman fotos a las personales”, explicó invitada a Los ángeles de la mañana, por El Trece.

“Me hago cargo de que subí las imágenes. Las fotos que soy yo, está mi cara, pero las demás, me las sube la empresa que arma un feed para generar un contenido”, continuó sobre el origen de las imágenes que se publican en su cuenta de Instagram y agregó que es ella quien elige qué frase acompañar cada posteo.

Las palabras de Floppy Tesouro no sorprenden ya que muchos famosos contratan distintas empresas para que le manejen las redes sociales para ganar seguidores. De esa manera, consiguen que las marcas las contraten para publicitar sus productos.

Otra polémica en Instagram

Juariu también notó otra actitud de la actriz que despertó polémica. Según la panelista del ciclo de El Nueve, Tesouro se habría creado perfiles falsos para ganar seguidores y que, además, la defienden en las redes sociales.

¿Cuál es el modus operandi? Hacerse pasar por una usuaria para responderle a aquellos que hacen algún comentario malicioso. Ahora bien, ¿cómo notó Juariu? buscó entre los pocos seguidores de la supuesta mujer y descubrió a la propia Floppy