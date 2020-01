La palabra de Karina Jelinek ante los rumores que la involucran en un confuso episodio en Punta del Este

Compartir

Karina Jelinek es la protagonista de un fuerte rumor del verano 2020 de Punta del Este. Según indican algunas versiones, la modelo habría tenido una fuerte pelea con una amiga este sábado dentro de un boliche, que incluyó golpes y agresiones mutuas.

Unos días después de recibir el Año Nuevo en el país vecino, Karina Jelinek habría concurrido el sábado pasado al boliche Tequila con una amiga, Florencia Parise, con quien se encuentra pasando unos días de descanso en Punta del Este. Al parecer, las mujeres se encontraban en el VIP del lugar, cuando la modelo le habría generado diversos reproches a Parise, que provocaron una elevación en el tono de la discusión entre ambas. Aunque varios testigos habrían intentado calmarlas, la pelea llegó a un punto insospechado, con una violenta pelea entre las mujeres.

“Karina le pegó una piña con puño cerrado a Florencia”, señalaron hoy en Intrusos, y agregaron que la mujer reaccionó ante la agresión y “se agarraron de los pelos”. Según la versión periodística, “intervino la seguridad del boliche” para lograr separarlas.

Consultada por los rumores, Jelinek negó las versiones e indicó: “Nada que ver. Estoy re bien con mis amigas, en Punta como siempre”. En diálogo con Teleshow, la modelo sostuvo que “fue una situación graciosa” y señaló que “nadie me pegó y yo menos; no me gusta la violencia”.

A su vez, la amiga señalada subió un posteo a su cuenta de Instagram posando junto a la modelo, y -en un tono más irónico- dijo: “Acá, muy peleadas». Así, Flor Parise también negó la versión y se mostró abrazada a Jelinek en el parador La Susana.

Pero Karina Jelinek tuvo más disgustos durante sus días de vacaciones. La modelo habría quedado afuera de la tapa de Gente por llegar tarde al encuentro. La reunión de la portada fue muy selecta, para unos pocos personajes de primera línea del espectáculo argentino, y Karina se encontraba dentro de la lista de invitados. La mujer debía concurrir a las 19.30 horas a La Garza, pero el lugar se encuentra en una zona difícil para llegar, a 30 kilómetros de Punta del Este, y con un camino de ripio.

Las dificultades hicieron que Karina se presentara a las 22.30, tres horas más tarde del horario citado. Por esa razón, el fotógrafo cumplió en sacarle las fotos pautadas, pero ese habría sido el motivo por el que no fue parte de la tapa. “Es verdad, llegué tarde porque estaba lejos, en un desfile. Pero al menos fui un rato”, anunció la modelo, que enfrenta un complicado inicio de año pero, fiel a su estilo, se ríe ante las versiones y continúa descansando con amigos en una de las playas más selectas y elegidas por los personajes del espectáculo nacional.