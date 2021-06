La palabra de la bailarina Melody Luz luego de su acusación contra el Tucu López por violencia psicológica: “Yo sé lo que viví”

Compartir

Linkedin Print

Se trataba de su primera entrevista televisiva. “Y me sentí cuasi obligada porque dije que quería hablar de otras cosas”, recuerda ahora Melody Luz, cuando el ruido mediático que generaron sus palabras empezó a atenuarse. “Entonces -se explica-, estaba entre quedar como una desagradecida, pararme e irme, o contestar lo que me estaban preguntando”. Y ella, contestó.

La nota se la hicieron a principios de la semana pasada en el ciclo La Previa de La Academia, conducido Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce, habida cuenta de que Melody es una de las bailarinas del certamen de ShowMatch: acompaña a Cucho Parisi, el líder de los Auténticos Decadentes. Y en ese contexto llegó la consulta que -entiende- estaba fuera de contexto, justamente: tenía que ver con su breve noviazgo en 2019 con el Tucu López, cuando ambos eran compañeros en la obra teatral Sex, un vínculo sentimental que derivó, según su testimonio, en “mucha violencia psicológica”. “Ese poco tiempo que estuvimos la pasé mal”, afirmó Luz, y señaló que “hubo manipulación y celos”.

Sin embargo, Melody no retira una sola palabra de las vertidas en aquella entrevista. “No me arrepiento porque es mi verdad”, dice, en diálogo con Teleshow. “No voy a dar detalles, no quiero dar nada (más), pero es mi verdad. Y por más que venga quien venga y me ponga en duda, me chupa un huevo, básicamente, porque yo sé lo que viví. Yo sé lo que vivo”. Y agrega: “En el momento en que lo estaba diciendo sentía que era un aviso a futuro a otra persona (en referencia a una eventual nueva pareja de López), que dice: ‘Bueno, quiero tener referencia de esta persona’. Bueno, a mí me pasó eso; si otra persona tuvo otra vivencia con él, perfecto. ¡Mejor! Pero es lo que yo viví”.

En ese sentido, Jimena Barón -jurado de La Academia- se diferenció de Melody al hablar de su noviazgo con López, que surgió a fines del 2020. “La pasé muy bien y tuve una linda experiencia”, consideró la cantante, quien, no obstante, dijo ser “respetuosa” con la bailarina y “también con su versión”.

Por su parte, Luz aclara que, con su acusación pública, no buscó ningún tipo de repercusión. “No quiero que se me siga atando a ese tema porque soy más que eso, más que una breve relación en que la pasé mal”, dice. “Si me interesaría la cámara hubiera salido a hablar hace dos años de este tema -sostiene-, y también de otras personas estúpidas que una se cruza en este medio y que se piensan que son superiores. Y que siendo mujer, se piensan que te pueden vulnerar. Y yo siento que viene un cambio en cuanto a ser sorora y ser sincera”.

Melody tiene 24 años y empezó a bailar con apenas dos, en una escuela de su barrio donde se enseñaban distintos ritmos. “Cuando bailo no me pienso, soy carne y a la vez espíritu, y me siento plena -confiesa-. Bailar es libertad, expresión, y es encontrarme con mi esencia”. Este miércoles volverá a la pista de ShowMatch en una suerte de revancha para Cucho Parisi, el primer eliminado del certamen. Y puede que sea consultada por Marcelo Tinelli sobre su acusación contra López. No obstante, insiste en que su testimonio es una “alerta”. Y concluye: “Estamos en una sociedad que invita a callarte. Que el hombre haga lo que quiere, y que una se tenga que callar. Y ya no”.

A pocas horas después de la nota que Luz concedió en La Previa, el Tucu López había acercado su versión ante la consulta de Teleshow. “Es efectivamente una acusación fuerte, injusta y muy grave, por lo que instruí a mi abogado, César Carozza, para que actúe en consecuencia”. Además, el también locutor aseguró que cuando eran pareja no solían tener discusiones. “No nos peleábamos mucho. Por eso me sorprendió…”.

Por su parte, el abogado Carozza reveló que López lo llamó “muy sorprendido por las declaraciones de Melody”. “Hizo referencia a que luego de una muy corta relación siguieron teniendo un trato cordial. Se vio muy sorprendido con su actitud, ya que es una imputación delicada”, completó el letrado.

Compartir

Linkedin Print