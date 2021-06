La palabra de Mariana Nannis tras la polémica salida de Alex Caniggia de Masterchef

Compartir

Durante las últimas semanas, se habló mucho de la salida de Alexander Caniggia de Masterchef Celebrity. Y desde que se supo que había dejado el certamen, circularon distintas versiones, como que se había peleado con el jurado, que estaba cansado y por eso había renunciado o que le había exigido a la producción ser el ganador de la competencia. Lo cierto es que luego de muchas especulaciones, finalmente este domingo se emitió el programa en el que el joven de 28 años quedó eliminado.

Mientras esto salía al aire por Telefe, el hermano de Charlotte Caniggia hacía un vivo en la plataforma Twitch donde disparó: “La cocina, ya no va. No va más la cocina. Bien por el culo (SIC) la cocina”, exclamó, luciendo un look muy particular, con un traje sobrio que iba a contramano de su pelo lacio, con mechas violetas y fucsias. Y por si alguien tenía dudas, avisó: “Renuncié. Dije: ‘¡A la mierda la cocina!’”.

Pero como si esto fuera poco, Mariana Nannis reapareció para defender a su hijo y lo hizo a través de sus redes sociales. “Alex no perdió Masterchef, Masterchef perdió a Alex”, escribió con un compilado de fotos del joven, demostrando que está de su lado. La relación entre ambos siempre fue excelente al punto tal que cuando su matrimonio con Claudio Paul Caniggia terminó en medio de un escándalo y posteriormente, sobrevino la guerra entre ambos, Alexander se puso del lado de su madre y hasta llegó a insultar públicamente a su padre.

“Falta Alex hoy, que no ha llegado por cuestiones personales, así que veremos cómo continúa esta gala de eliminación. Vamos a ver qué pasa con él, qué decisión toma el jurado, pero mientras tanto vamos a continuar como si nada hubiese pasado”, anunció Santiago Del Moro al inicio de la gala de eliminación. Claudia Fontán, María O’Donnell, Gastón Dalmau, Candela Vetrano y Sol Pérez no tuvieron una buena noche. Todos tuvieron problemas con la cocción y no estuvieron a la altura de la creatividad que pretendía el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Sin embargo, quedaron a salvo gracias a la ausencia de Caniggia.

“El cocinero que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Alex Caniggia”, anunció Betular y sorprendió a los presentes. “Para aclarar nuestra posición, Alex no se presentó y no hay ninguna causa que justifique como en otros casos que él no esté acá con nosotros. Nos parece que como jurados teníamos que tomar una decisión y lo más lógico que sea quien no se presenta, sin causa, tiene que abandonar el certamen”, acotó Martitegui. Y agregó: “Más aún en estas instancias donde hay que poner todo, donde estamos eligiendo alguien que va a tener un trofeo y que no es sólo cocinar bien, sino es responsabilidad y muchísimas otras cosas. Por todas estas razones, lo que decidimos es que Alex Caniggia es el eliminado de esta noche”.

Al término del programa, Fabián Esperón, representante de Alexander, insistió en que el joven había renunciado. “Bueno ahora si lo puedo decir. SIAMO FUORI, por decisión de Alex se termina una hermosa etapa en ‘Masterchef’ A mirar para adelante ahora”, escribió en sus redes sociales. Días atrás, había contado que el motivo por el que Caniggia decidió dar un paso al costado fue nada menos que el cansancio que le generaban las largas jornadas de grabación.

