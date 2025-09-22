La palabra de Maxi López en su regreso al país: «La relación con Wanda es una seda»

Este fin de semana, Maxi López volvió a la Argentina y fue el centro de todas las miradas al protagonizar un intenso reencuentro familiar con sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara. Al llegar al país, el exfutbolista fue abordado por la prensa en el aeropuerto, previo a sumarse a las comidas y planes familiares que lo pondrían cara a cara tanto con sus hijos como con la empresaria, quien en estos días también presentó en sociedad a su flamante pareja, Martín Migueles.

Con el cansancio del viaje y la emoción a flor de piel, López respondió a los periodistas sobre la reciente revelación del sexo de su hijo. Al aire de Puro Show (El Trece), aclaró: “Estamos súper contentos. En lo personal, feliz y disfrutando”, dijo sobre el bebé que espera junto a Daniela Christiansson.

Según relató, la prioridad del viaje fue la salud de uno de sus hijos. Maxi fue claro sobre el delicado momento que atraviesa Valentino: “Vengo porque el mayor de mis hijos tuvo una lesión importante, por lo que estoy para organizar la cirugía, hablar con el doctor y visitar a los chicos. En cuanto a lo laboral, tengo buena onda con los productores (de Masterchef Celebrity), Wanda está involucrada, pero todavía no hay nada porque quiero enfocarme en la operación de Valentino”.

Acto seguido, continuó: “Después veremos, la última vez que vi a los chicos fue en enero y quiero enfocarme en eso. Seguramente, luego me sentaré con el productor, que es amigo y tenemos buena relación. No puedo confirmar nada”.

Cuando los periodistas le consultaron por versiones que circulaban respecto a su supuesto malestar por el dinero ofrecido desde el reality de cocina, López fue contundente: “No estaba al tanto. Con Wanda hablo todos los días, pero no de eso. Seguramente, cuando la vea me contará. Yo vengo a ver a los nenes y después veremos, porque no sé cuántos días me quedo en el país”. Y ahondó: “Pasa más que nada para optimizar el tiempo con mis hijos, a quienes extraño mucho y no los vi ahora en el verano. Apenas me pude hacer una escapada, me vine”.

En cuanto a su posible participación en el certamen, Maxi aclaró que la decisión está supeditada al estado de salud de su hijo mayor: “Va a depender de cómo va a estar la operación de Valentino. En base a eso, veremos. Quiero que salga todo bien, organizar eso y luego voy a estar más tranquilo para decidir”.

Al ser consultado sobre las polémicas que rodearon a la empresaria tras su separación de Mauro Icardi, Maxi fue tajante: “En el cotidiano de Wanda no me meto, es suyo. Ella lo maneja y yo me ocupo de los chicos, el colegio y sus entrenamientos”. Por otro lado, sobre Migueles, la nueva pareja de Nara, López dejó en claro su posición: “En las relaciones de ella no me meto, no me interesa. Ella puede hacer lo que quiera, nosotros hablamos de los chicos, qué necesitan o qué les falta, si ella viaja o no. Después nos acomodamos y somos un equipo para que los chicos estén bien. Si ella decide estar con una persona es cosa de ella”.

Respecto al vínculo que mantiene actualmente con la empresaria, Maxi destacó: “Hoy es una seda, vamos a aprovechar eso. Fueron muchos años turbulentos y quiero estar así por los chicos. Fue un trabajo duro y de muchos años. Lo más importante es que ellos estén bien y luego lo que pase alrededor me preocupo de mi parte, ella de la suya y ahora la idea es que los chicos puedan crecer y estar tranquilos”.

En torno al tema del maltrato y las denuncias de violencia de género en torno a Icardi, Maxi no quiso profundizar: “Algunas me ha contado y si tiene que decir algo, que lo haga ella. Cuando entre en el campo de los chicos, ahí yo lo haré. Espero que pueda solucionar sus cosas, la veo bien y muy activa. Lo importante es que esté bien”.

Finalmente, sobre los romances de Wanda y la comparación con figuras como L-Gante o Icardi, López fue diplomático. “De las parejas de ella no opino, que elija ella”, sentenció al respecto.