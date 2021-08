La palabra de Mica Viciconte luego de que Nicole Neumann calificara a Fabián Cubero como una “rata”

Compartir

Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvieron una década en pareja y se separaron en 2017. Desde la ruptura, nunca tuvieron una buena relación y llevaron sus conflictos a la Justicia por temas relacionados a la crianza de sus tres hijas, Allegra, Indiana y Sienna. Este lunes informaron en Los Ángeles de la Mañana, el programa conducido por Ángel de Brito por la pantalla de El Trece, que el ex futbolista fue sobreseído en una causa que le inició la modelo cuando fue a retirar a sus hijas al departamento en donde vivía con su novia, Mica Viciconte, y no estaban.

La modelo e integrante de Los 8 escalones del millón le aclaró a la panelista Yanina Latorre que Poroto “no le ganó ningún juicio”. Y aprovechó para realizar duras declaraciones en su contra: “Ahora me reclama la mitad de los muebles de la casa el rata, pero no quiso intercambiar ni un fin de semana conmigo cuando me fui a esquiar con la familia de Manu (su novio)”. Luego, agregó: “Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo… pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible para perseguirme”.

En medio de este nuevo escándalo, Mica Viciconte, la actual pareja de Cubero, escribió dos mensajes en su cuenta oficial de Twitter: “Hay una cautelar y hasta el día de hoy la sigo respetando. Por favor entiendan que si no respondo es porque no me interesa. Estoy muy bien así y feliz. No hace falta aclarar nada”. Además, manifestó: “Cualquier cosa busquen los archivos donde van a poder ver que no hablé nunca más desde el día que me llegó la cautelar. De mi relación actual o de otra cosa no hay ningún problema en poder charlar. Besos que tengan un hermoso día”.

Luego de publicar estos mensajes en las redes, la ex ganadora de Combate dio una entrevista al programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco por América. Nuevamente, aclaró su postura de no opinar sobre este conflicto: “La realidad es que tengo una cautelar desde hace años. Y la respetamos con Fabi. Hay una multa que no es joda. Cuando uno duerme tranquilo y está tranquilo en su casa, ya está. Lo que a mí molesta es que dicen ‘salen a hablar’. Y no, nosotros no salimos a hablar. Ni Fabi ni yo”.

“Nosotros hasta el día de hoy estuvimos haciendo todo perfecto. Sin hacer nada. Sin llevar ni traer información. No lo hacemos”, afirmó Mica.

Cuando le preguntaron qué pensaba de que Nicole dijera que por no ser madre no podía opinar, la pareja de Cubero respondió: “Es un comentario bajo. Que vos no seas madre no te impide saber cómo tratar a un nene. No me enrosco, pero sí hay muchas personas que no pueden ser madres y es súper doloroso para el que lo escucha”.

Por último, Neumann también expresó su opinión sobre este nuevo conflicto con su ex: “Me da vergüenza y dolor por mis hijas. Lo único que quiero es que mis hijas estén bien. Siempre voy a querer eso y siempre voy a actuar para que eso suceda”.

