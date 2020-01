La palabra de Pampita sobre los rumores de una pelea con Roberto García Moritán

Compartir

Desde fines de diciembre de 2019, Carolina Ardohain se encuentra de vacaciones en Uruguay junto a su marido, Roberto García Moritán, luego de haberse casado en Buenos Aires. En Punta del Este, la pareja festejó el comienzo del 2020 y sus respectivos cumpleaños con una gran fiesta en la que participaron alrededor de cien invitados.

Pero al parecer no todo es color de rosa. Pampita y su esposo habrían tenido una discusión a los gritos en la vía pública en Punta del Este, según informó Mariana Brey, panelista del programa Los ángeles de la mañana. El episodio habría ocurrido sobre la vereda de una farmacia muy popular de la ciudad uruguaya.

«Ella se quedó en el auto y él entró a comprar algo para la gripe, y algo para los niños. Pero cuando sale, Roberto sube al auto y automáticamente empiezan los gritos. Una discusión que era tan fuerte que el auto se movía. ¿Viste cuando vibra?”, contó la periodista del ciclo que conduce Ángel de Brito en El Trece.

“No pude saber el motivo de la discusión, pero sé que fue inmediata”, amplió Brey, y aseguró que “no es la primera discusión”. «No estoy contando algo que sea surrealista. Forma parte de la vida cotidiana de todos, pero cuando recién te casás y no llevás ni un año de relación… Es probable que todavía se estén conociendo”, analizó.

La noticia sobre este supuesta pelea de pareja tuvo una gran repercusión en los medios. La conductora también se enteró y decidió contar su versión de los hechos en su cuenta oficial de Twitter: “Lo que dijo Mariana Brey hoy es mentira”. Luego agregó: “Ojalá algún día diarios y portales dejen de repetir información falsa y hechos que nunca ocurrieron”.

Desde el entorno de la modelo sostienen que Ardohain y García Moritán están pasando por un buen momento. En una reciente entrevista con Teleshow, Julieta Novarro, amiga íntima de Pampita, aseguró: “Yo la veo feliz a Caro, en paz y tranquila. Ella encontró lo que estaba anhelando, una buena persona. Creo que los dos quieren lo mismo. La veo bárbara y muy feliz. Eso es lo importante. Solo tenemos el hoy, porque mañana no sabemos”.

“Carolina es la madrina de Lola. De hecho mi hija fue parte del cortejo del casamiento. Entonces tenemos un vínculo muy familiar”, explicó sobre la amistad que mantiene desde hace años con la ex jurado del Bailando 2019. Ambas también trabajaron en el programa Pampita online. La idea es que regrese a partir del 1 de marzo, aunque todavía no iniciaron las negociaciones.

Como tienen un buen vínculo, planean este año llevar a cabo un nuevo proyecto laboral: “Con Pampi teníamos ganas de hacer algo juntas. Yo en el rol de productora, pero tenemos que encontrar qué. También necesito tiempo. Nosotras estamos muy conectadas con lo audiovisual, eso nos une mucho. Las dos somos obsesivas, exigentes y hasta que no encontremos el proyecto ideal no lo vamos a hacer. Una vez que lo encontremos, nos comprometemos el ciento por ciento. Hablamos el mismo idioma”.