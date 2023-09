La palabra de Tomás Holder luego del ataque de pánico en el Bailando 2023

Tomás Holder se expresó luego del ataque de pánico que sufrió la noche del miércoles en vivo durante la gala de eliminación del Bailando 2023. El participante del certamen que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de América debió abandonar el estudio y ser atendido por médicos en una ambulancia a la que el animador se acercó para brindarle su apoyo y contención.

Este jueves a la madrugada, participante utilizó su cuenta de Instagram -red social en la que tiene más de un millón de seguidores- para agradecer el trato que había recibido horas antes. Por un lado, compartió la Historia de Marcelo Tinelli en la que se ve a Marcelo Polino salvando a la pareja de él en tercer lugar. Sobre dichas imágenes, se dirigió primero a su partenaire, la bailarina Agostina Caute. “Perdón por dejarte ahí sola, Agos. Perdón por tener que salir de cámara, y perdón por dar ese papel de lástima. Mi cabeza explotó nuevamente y el pánico me superó”, se sinceró Tomás sobre el episodio que sufrió anoche.

“Quiero dar lo mejor para el baile. Lo estoy intentando”, expresó luego el joven rosarino de 21 años.

Luego, se hizo eco de las imágenes que publicaron en las redes sociales oficiales del Bailando 2023 en las que se ve a profesionales atendiéndolo, hecho que Holder destacó: “Gracias a los médicos, a Marcelo Tinelli, al Chato Prada que se preocuparon por mí”.

También compartió una Historia de un joven que replicó la noticia y las imágenes de cuando Holder estaba sentado en la ambulancia, intentando recuperarse, y dicha persona consideró: “El bullying, el maltrato psicológico de las redes hace que las personas buenas quiebren”. Tiempo atrás, había sido Locho -ganador de El Hotel de Los Famosos- quien puso sobre la mesa el debate sobre el bullying en televisión.

Holder, en tanto, replicó el mensaje que recibió de otro seguidor junto con imágenes de Holder llorando junto a Tinelli: “Toda la fuerza del mundo. Es horrible, yo recién me estoy recuperando, la pasé muy mal. Dale que confío en vos y en tu baile. Dejá que hablen ellos, son envidiosos porque no están ahí en la pista. Dale, vamos Holder”. “Gracias chicos”, agradeció el participante que continúa en el certamen luego de la decisión del jurado y que se prepara para bailar el cuarteto.

De igual forma, publicó otro video en el que lo mencionó otro amigo. “Vamos Tomi. Te amo, hermano. Mejorate hermano. Te amo siempre, rey”, le escribió, y Holder volvió a agradecer el gesto: “Gracias, Bro”.

Por último, y cerca de las tres de la mañana, Tomás compartió un video de América con la noticia de su salvación y le sumó seis emojis de manos en forma de plegaria, en signo de agradecimiento al gesto de Marcelo Polino que le dio una nueva oportunidad para seguir demostrando sus habilidades en el certamen.

Días atrás, Tomás Holder había escrito una carta en la que reflexionó sobre su rol en los medios desde que saltó a la fama como participante de Gran Hermano 2022. Lo hizo en medio del escándalo con su coach del Bailando 2023, quien denunció públicamente que había sido desvinculado del certamen por pedido del rosarino.

“Siempre intenté dar lo mejor de mí para cada uno de ustedes. Intenté ser real, ser yo mismo y mostrarme como soy, dejar de tener ese escudo del personaje, dejar de ser alguien que no soy para pertenecer o para ser ‘aceptado’. Ese pibe con músculos, soberbio, y con la cabeza en alto no fue nada más que un escudo ante la sociedad de mierda en la que vivimos”, escribió en un texto que tituló “Lo intento”.

