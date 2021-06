La palabra del Chato Prada después de su renuncia a La Academia de ShowMatch: “Lo intentamos, pero era imposible”

Compartir

Linkedin Print

El productor dialogó en exclusiva con Teleshow sobre los motivos que lo llevaron a abandonar el certamen y se deshizo en elogios para su reemplazante: “Es un artista del carajo”

Fue la última pareja en sumarse a La Academia, la gran apuesta de ShowMatch para este año. El conductor Marcelo Tinelli vio el furor que causaban las divertidas coreografías que hacían en Tik Tok y los convocó para ser la pareja 24 en la competencia de variedades que estrenó esta temporada. Hablamos de Pablo “El Chato” Prada, uno de sus históricos productores del ciclo, y de su pareja, la bailarina y conductora Lourdes Sánchez, con un largo recorrido en los diferentes formatos de Bailando por un sueño.

Sin embargo, después de un estreno muy comentado, la pareja decidió dar un paso al costado y no continuar en la competencia. Fue la propia Lourdes quien dio la noticia en La Previa de La Academia, el programa que conduce con Lizardo Ponce por Ciudad Magazine, y también hizo el anuncio a través de sus redes sociales. La conductora contó sobre el final del vivo que ya no seguirán en el programa y dio los motivos de su sorpresiva salida.

“Lamentablemente para muchos y para el público que estaba ansioso y contento -teníamos un fandom y todo- no tenemos tiempo para ensayar con el Chato Prada”, lamentó la joven al dar la noticia. Y continuó: “Es muy difícil ensayar con el Chato. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir en La Academia. Por eso en el ritmo Imitación ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela (a quienes iban a imitar) no sale la pista”, cerró.

Faltaba la palabra del Chato, que habló en exclusiva con Teleshow, y se manifestó en términos similares a los de su pareja: “La verdad que no podíamos seguir, no teníamos tiempo. Yo tengo que trabajar acá todo el día, Lourdes también. Lo intentamos, pero era imposible”, reconoció el histórico productor que, sin embargo, disfrutó de paso por la disciplina Cubo al cuadrado, a pesar de las duras críticas que recibió del jurado: “Fue la mejor experiencia, estamos muy contentos de haberlo hecho”, afirmó y descartó que Lourdes continúe con otro partenaire: “Creo que tenía sentido conmigo. No estaba en los planes de este año, pero si yo podía de alguna manera, ella me iba a acompañar como hace siempre”, señaló el papá de Valentín, el hijo que tuvieron con Lourdes en 2016.

El lugar de Lourdes y el Chato en La Academia será ocupado por Cucho Parisi. El cantante de Los Auténticos Decadentes y su pareja Melody Luz fueron los primeros eliminados y tendrán ahora una nueva oportunidad, algo que fue muy celebrado por el productor. “Lo llamé y le pedí por favor (que acepte) Cucho es un artista del carajo y es un tipo encantador, una gran persona con un gran sentido del humor”, elogió. “Me dio mucha pena que se vaya y estoy recontra contento que esté de vuelta”, agregó.

Por último, el productor contó que charló el tema con Marcelo Tinelli y que el conductor entendió los motivos de su renuncia. En cambio, no quiso jugarse cuando Teleshow le preguntó si su histórico compañero Federico Hoppe se iba a animar a participar en La Academia. “No sé, debe andar por ahí, se lo podés preguntar”, esquivó con una sonrisa.

El paso de Lourdes y el Chato por La Academia fue breve pero de cualquier manera dejó su sello. Ella se lució en un cubo dentro de una estética tiktoker, mientras sonaba “Miénteme”, de Tini y María Becerra.

Compartir

Linkedin Print