La palabra del Mago sin Dientes por la muerte de su novia: “Estoy destrozado”

Ayer por la mañana se dieron a conocer los resultados de la autopsia de Ana María Patricelli, la pareja de Pablo Cabaleiro -popularmente conocido como el Mago sin Dientes-. La empresaria de 49 años fue hallada sin vida por su hija mayor en su departamento de Palermo, en la mañana de el martes. En un principio, se abrió una investigación por muerte dudosa, pero también se deslizó la hipótesis del suicidio.

Según informaron fuentes judiciales a Teleshow, la autopsia realizada a primera hora de el miércoles en la Morgue Judicial indica que no hubo asfixia. Patricelli murió de un paro cardíaco o una arritmia provocada por una congestión y un edema pulmonar. Además, los peritos certificaron que su cuerpo presentaba meningoencefalitis.

Durante la madrugada de este miércoles, el mago se comunicó con Teleshow y, en medio del dolor por la pérdida de su pareja, aseguró: “Sin palabras. Estoy destrozado”.

Minutos después de que se conociera el resultado de la autopsia, Pablo Cabaleiro se expresó a través de su cuenta de Twitter. “Son muchos los mensajes y muchas llamadas de los medios. Solo pedimos pasar toda la familia este duelo con respeto y en paz”, escribió el mago en la misma red social en la que horas antes había despedido a su novia: “Un día muy muy triste Ani siempre te recordaré con todo mi corazón por todos los momentos vividos a la par gran mujer de corazón gigante”.

Con respecto a la autopsia, resta conocer el resultado de los análisis toxicológicos. En su habitación se hallaron pastillas para dormir y antidepresivos. Sobre su mesa de luz, había botellas de alcohol.

El estudio también determinó que la hora de la muerte fue entre las 7 y las 9 de la mañana, unos minutos antes de que su hija la encontrara en su habitación. Por otro lado, se comprobó que el cuerpo no presentaba lesiones internas ni externas, lo que indica que no habrían participado terceras personas. De esa manera, se descarta la posibilidad de que se tratara de un femicidio.

El Mago sin Dientes y Ani -como él la llamaba cariñosamente- se conocieron por amigos en común en el año 2015, en una fiesta en una casa de Nordelta. No obstante, comenzaron una relación en el año 2019. “Ella es de perfil bajo, solo respeta al medio porque sabe que es mi profesión y lo que a mí me gusta y hago de toda la vida. Creo que nos unió lo diferentes que somos en cuanto a lo laboral. Me dice que siente admiración por lo que hago y cómo lo hago, siempre me lo dice… Eso fue lo que me enamoró”, había contado Cabaleiro cuando la presentó en los medios.

“Mi novia me decía que tenía que apostar a un cambio en el pelo, en el peinado. Y también me estoy ocupando de la parte de la ortodoncia, porque Ana me insistió mucho con que era para un bien mío, no solo por lo estético sino también por un tema de salud”, explicaba el mago sobre su cambio de imagen.

“Estoy enamorado y a mi lado tengo a una mujer con todas las de la ley, que me acompaña mucho y me ayuda en muchos órdenes de mi vida”, afirmaba Pablo Cabaleiro sobre Ana María Patricelli.

