«La pandemia no terminó», advirtió el doctor Carlos Atencia

El director provincial de Laboratorios, doctor Carlos Atencia, se refirió a la situación epidemiológica actual y consideró que la pandemia no ha concluido.

Tras advertir que “aún seguimos alerta”, el bioquímica aseguró que “la pandemia no se terminó”. Lamentó los fallecimientos por COVID-19 e indicó que, pese a las pérdidas, la estructura sanitaria provincial permitió contener la situación.

Respecto a la actualidad, dijo que hay 2 casos activos que están siendo controlados y que en los últimos días no se detectaron nuevos positivos de coronavirus. De ese modo, aseguró que “eso nos habla del éxito del sistema de salud, que no solamente atiende pacientes con coronavirus sino otras enfermedades”.

En declaraciones, sostuvo que “la estructura sanitaria está muy reforzada, en la pandemia sólo se cambiaron roles porque se abocaron a un trabajo y eso unificó más la atención primaria de la salud”.

En cuanto a los testeos, expresó que están atentos a cualquier situación e informó que continúan realizándose y cuentan con reactivos suficientes.

También informó que cuentan con plasma, que se utiliza como tratamiento de recuperación y se obtiene de pacientes convalecientes de coronavirus, recordando que “Formosa inició la obtención de plasma en junio del año pasado cuando eran casos muy aislados y cuando comenzó el brote ya estaban trabajando para la obtención de suero equino”.

En ese mismo sentido, dijo que “tres días antes que salga a la venta el suero equino, ya habíamos pedido 200 dosis” y agregó que Formosa fue la primera provincia en utilizar Neokits Plus para testear con saliva, aseverando que daba un resultado con certeza superior al 99%.

Afirmó que se han implementado Unidades de Terapia Intensiva en Las Lomitas, Ibarreta, Ingeniero Juárez, Pirané y Laguna Blanca, considerando a estos como lugares claves para la contención. Además, ratificó que el sistema de salud de la Provincia en ningún momento se encontró en estado de colapso.

“Quedó demostrado que todo lo que se invirtió en materia de salud, ha sido efectivo”, dijo de manera contundente.

