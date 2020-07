“La pandemia nos obligó a reinventarnos”

Compartir

El ex ciclista campeón olímpico dejó su mensaje durante la cuarentena y revivió sus mayores logros.

El 19 de agosto de 2008 Walter Pérez, junto a Juan Curuchet, ganaba la medalla dorada de ciclismo en Beijing 2008; un año antes había fallecido su madre que fue pilar en su carrera, en el mismo 2007 donde también se subió a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro. “El instante en el que crucé la línea de llegada en China miré el cielo y se lo dediqué a ella; no me lo olvido más y en estos momentos de cuarentena hay sensibilidad y todo se reaviva”, sintetizó Pérez que hoy está al frente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino y es Director Técnico Nacional de su disciplina, donde coordina el trabajo de todos los entrenadores.

“Es un momento muy especial para el deporte argentino y el mensaje que quiero dejar es que siempre hay que seguir. Estoy muy ocupado en el día a día de los ciclistas en esta etapa de preparación, porque es muy especial. Algunos, según el lugar de residencia, tienen más posibilidades que otros para entrenar, pero en líneas generales es difícil mantenerse en la mejor forma. Aunque por suerte en el ciclismo contamos con una plataforma que nos permite acercarnos bastante al entrenamiento de pista y ruta, pero no es lo mismo”, reflexionó quien además fue campeón mundial en 2004 y máximo ganador argentino de medallas panamericanas, con nueve en los seis Juegos disputados entre Mar del Plata 95 y Toronto 2015.

Pérez, ganador además de cinco Olimpia de plata, uno de Oro y el del Bicentenario, también habló de Tokio 2020: “Nadie estaba preparado para lo que nos toca vivir hoy a nivel mundial y eso nos obliga reinventarnos cada día. Hay que seguir planificando más allá de que no tengamos certezas. Los Juegos se reprogramaron para 2021 y ojalá puedan hacerse. Cuando aparecen rebrotes en distintos lugares del mundo y nosotros estamos atravesando un momento tan difícil uno piensa mucho; pero lo más importante es darse cuenta de lo que tenemos y no parar el entrenamiento. Hay que seguir, siempre. Y esperemos que pronto se encuentre la vacuna”.