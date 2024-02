«La paradoja del asesino»: la nueva serie de suspenso que se estrena en Netflix

La paradoja del asesino tendrá su estreno global el 9 de febrero en Netflix, y promete atraparnos tanto con su historia como con el elenco que lo conforma.

Mató a alguien por accidente | 2. Las pruebas desaparecieron | 3. Todos los asesinatos tuvieron una justificación | Un héroe caído del cielo o un pecador impune

Así se presenta este thriller de crímenes que contará con 8 capítulos y ya tiene a muchos fanáticos esperando por su estreno.

¿De qué trata La

paradoja del asesino?

La historia comienza cuando Lee Tang, un hombre sumiso que normalmente no se defiende, mata accidentalmente a una persona. Atormentado por el miedo y la culpa, Lee está constantemente nervioso y el detective, Jang Nan Gam, de repente se encuentra tras él. La guerra psicológica se lleva a cabo entre los dos y Jang vigila de cerca los cambios en el comportamiento de Lee.

Justo cuando Lee decide entregarse, llega una noticia que cambia todo: la víctima del primer asesinato de Lee es un asesino en serie. Hay un cambio notable en el carácter de Lee, que pasa de ser un asesino a ser un condenador. La trama explora temas como la moralidad, la justicia y la transformación personal, con la evolución de Lee de un hombre normal a un autoproclamado juez que

aplica justicia.

Elenco y producción

La serie ES protagonizada por Choi Woo Shik (Parasite, Aquel año nuestro), Son Suk Ku (D.P., Mi diario de liberación), y Lee Hee Joon (Quimera, Mouse), entre otros.

Es una interesante combinación de actores y más porque a todos los hemos podido ver en roles completamente opuestos y sabemos de la versatilidad de cada uno de ellos.

El director es Lee Chang Hee, quien también dirigió la aclamada Extraños del infierno, y se encuentra guionado por Kim Da Min.

Opinión general

Tuvimos la oportunidad de tener acceso anticipado a La Paradoja del Asesino y vamos a contarte un poquito sobre cómo comienza esta historia.

Como bien es definido Lee Tang en la sinopsis, se trata de un hombre al que la vida se le escapa de las manos. Al parecer no puede lograr ningún objetivo que se plantea y se hunde más y más en su mundo. Si bien en cierto momento uno puede llegar a empatizar con él, muchas de sus actitudes te hacen dar cuenta que no todo es negro o blanco, ya que este personaje se encuentra en un gris. Está caminando en esa línea delgada en la que algunas de sus acciones parecen buenas y otras lo hacen dañar personas para tomar ventaja.

Por el otro lado nos encontramos con el policía Jang Nan Gam, que no se rinde nunca cuando tiene un objetivo y ahora tiene como meta lograr atrapar a quien él considera un asesino en serie de criminales. Aunque tiene a casi toda la división en su contra, él seguirá en la suya. Este personaje puede parecer cómico, pero al parecer, está ocultando algo.

La historia comienza de manera atrapante y los primeros capítulos te invitan a verlos todos juntos porque son fuertes e intensos.

Basado en un Webtoon

La paradoja del asesino se encuentra basado en el Webtoon original que se titula en coreano Sarinjaonangam (el mismo nombre en español), escrito por Kkomabi.

Les compartimos la sinopsis, ya que nos da una perspectiva diferente de la historia:

Un hombre se despierta atado a un crucifijo. Es un fiscal de distrito, prisionero de un asesino en serie llamado Tang Lee. ¿Por qué está ahí? ¿Y quién es este hombre nervioso que lo mira fijamente? A medida que se desarrolla la historia, seguimos el descenso de Tang Lee de un don nadie a un asesino.

¿Lo interesante? Se revela que todas sus víctimas son criminales, violadores y asesinos que habían escapado de la justicia.

¿Es Tang un ángel de retribución? ¿O está todo en su mente? A cada paso, un nuevo rincón oscuro de la decadencia de la sociedad sale a la luz en este retorcido thriller.