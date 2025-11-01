La Parroquia María Auxiliadora recordará a los Fieles Difuntos

En el marco del Día de los Fieles Difuntos, la Parroquia María Auxiliadora invita a toda la comunidad a participar este domingo 2 de noviembre de una jornada de oración y memoria en honor a quienes ya descansan en la presencia del Señor.

Bajo el lema “Altar de nuestros Fieles Difuntos”, los fieles podrán acercar una fotografía de sus seres queridos fallecidos para colocarla en el altar especialmente preparado, como signo de fe, amor y esperanza en la vida eterna.

Las celebraciones eucarísticas se llevarán a cabo en los horarios de 09:30 y 20:00 horas, donde se ofrecerá la Santa Misa, considerada la oración más perfecta en sufragio por las almas de los difuntos.

Desde la parroquia destacaron que esta conmemoración “es una oportunidad para unirnos en comunidad, agradecer por la vida compartida y renovar la esperanza en Cristo resucitado”.

La jornada se inspira en las palabras del Evangelio de San Juan:

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en Mí, no morirá jamás” (Jn 11, 25)