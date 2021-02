La particular cláusula que habría pedido Lewis Hamilton para renovar contrato con Mercedes

Compartir

Más allá de la expectativa por cómo se desarrollará la temporada 2021 mientras todavía no se resolvió el impacto que generó la pandemia de coronavirus en el mundo, hay un tema que tiene en vilo a la Fórmula 1. Y está relacionado, ni más ni menos, que con el último campeón de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Cuando resta menos de un mes para el 2 de marzo, el día que se presentará el W12, la nueva versión de la maquinaria germana, Lewis Hamilton todavía no firmó la renovación de su vínculo con Mercedes. El piloto británico, que viene de conseguir su séptimo título mundial de pilotos con la escudería alemana, continúa negociando para seguir en un equipo que lo ayudó a convertirse en el máximo campeón de la categoría junto al histórico Michael Schumacher.

Mientras esto ocurre, y los rumores sobre las condiciones que habría puesto Hamilton para extender su contrato serían varias, un ex corredor que también supo coronarse como monarca en la Máxima dio detalles de una supuesta cláusula que Lewis querría imponer a Toto Wolff, el director ejecutivo del equipo F1 de las Flechas de Plata.

Damon Hill, el oriundo de Gran Bretaña que festejó el título de la temporada 1996 a bordo de un Williams, dijo que Hamilton estaría a punto de firmar un contrato por los próximos dos años pero con una cláusula especial para vetar a un compañero de equipo que no sea de su agrado.

Es importante remarcar que desde que se convirtió en su coequiper en 2017, Lewis está feliz junto al filandés Valtteri Bottas y ratificó su trabajo en Mercedes, donde viene de lograr dos subcampeonatos de pilotos consecutivos en 2019 y 2020, y ser clave para que el equipo alemán se transforme en el duelo del campeonato de constructores en la F1.

“No creo que Valtteri necesite defender su desempeño, y no siento que lo necesite. Creo que ha continuado trabajando en eso, y definitivamente hemos tenido clasificaciones muy, muy igualadas, particularmente este año”, fueron las palabras de Hamilton al finalizar la temporada sobre su compañero.

“Lo que es realmente genial entre nosotros es que luchamos duro en la pista. Pero cuando estamos fuera, logramos mantener una relación de trabajo de caballeros, y creo que eso es una gran muestra de su personalidad y carácter como hombre”, agregó el británico, marcando su apoyo al conductor de 31 años.

En este sentido, la intención Hamilton para continuar ligado a Mercedes sería poder tener voz y voto en el caso que la escudería que dirige Wolff crea necesario cambiar de piloto. Bottas tiene contrato para 2021, pero luego debería renovar su vínculo. A la expectativa de lo que sucederá este la joven promesa George Russell, que de inmediato mostró sus destrezas en la Fórmula 1 a bordo del Mercedes campeón del mundo cuando Lewis se ausentó luego de contraer el virus COVID-19.

A pesar que Hamilton soñaba con un contrato un contrato de 40 millones de euros por hasta 2024, una prima del 10% de los ingresos que la escudería percibe de Liberty Media en caso de conseguir nuevos títulos y el regalo de un exclusivo Mercedes AMG One, un auto del que se fabricaron poco más de 250 unidades y está cotizado en más de 2 millones de euros, el escenario para la renovación sería muy diferente.

Según la prensa especializada en el mundo motor, Lewis renovará hasta 2022 con opción a un año más y en un monto considerablemente menor a su pedido inicial.

