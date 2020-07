La particular estrategia de Pampita para mantener la pasión con Roberto García Moritán

Compartir

Linkedin Print

La conductora reveló un aspecto clave en su vida íntima con el empresario gastronómico, en el regreso a la pantalla chica.

Carolina Pampita Ardohain retomó la conducción de su programa en NET TV, tras haber dejado de trabajar durante los 100 días de la cuarentena. “Qué lindo volver acá con ustedes, compartiendo una tarde más. Cuando me fui, hace tres meses, nunca me imaginé que después de 100 días íbamos a seguir en la misma situación. Nunca llegó el pico de contagios. Hay que volver”, expresó la modelo.

En el primer programa de Pampita online la acompañaron las modelos Silvina Luna y Barby Franco; su amiga y DJ Puli Demaria; y Gabriel Oliveri, el director de marketing y comunicación del Four Seasons Hotel Buenos Aires. Ella señaló que con el correr de los días también se podrían hacer presentes Rocío Guirao Díaz y Hernán Drago.

Durante el ciclo, charlaron de diversos temas como la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, que sorprendió al mundo del espectáculo. El conductor y la empresaria estuvieron juntos durante 8 años y tuvieron un hijo, Lorenzo. “Hay una ola de separaciones y divorcios. Los abogados tienen casos que están en espera”, manifestó Pampita sobre una tendencia que aumenta cada vez más.

La cuarentena es una prueba difícil para todas las parejas, en especial para las que ya venían con un desgaste muy grande desde antes. “No es natural estar encerrado las 24 horas y que sea tu pareja la única persona con la que hablás”, explicó la conductora en el debate sobre la ruptura que fue anunciada por el líder de LaFlia este domingo a través de su cuenta oficial de Instagram.

La panelista Silvina Luna se refirió a los conflictos que tienen muchos padres por la crianza de sus hijos en este contexto tan difícil. Y aprovechó para indagar sobre la vida amorosa de la conductora: “Vos podés dar fe de la falta de intimidad: los chicos que se te meten en la cama, estás sobrecargada de actividades, entre las tareas, los niños y el trabajo. Es como que hay una desconexión muy grande con tu pareja. No sé cómo lo manejan ustedes con Roberto (García Moritán)”.

Con total sinceridad, Ardohain afirmó: “Lo manejamos bien porque tenemos nuestro momento y además, a rajatabla, a las ocho y media se van todos a dormir”. Entre risas, Gabriel Oliveri comentó: “Pensé que ibas a decir que a las ocho se hace el amor sí o sí, esté yo o no en casa”. La conductora agregó: “Hay que tener un momento solo con la pareja. En la cuarentena hay mucha angustia, con la expectativa, el trabajo, eso a muchas parejas les influyó muchísimo”.

Pampita y Roberto se casaron en noviembre de 2019 en el Palacio San Souci y formaron una familia ensamblada. Ella tiene tres hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, de su relación anterior con Benjamín Vicuña. Mientras que él es papá de dos hijos, Santino y Delfina, fruto de su matrimonio con Milagros Brito. Hasta el momento, lograron una convivencia armoniosa a pesar de las dificultades de este aislamiento, en el que los chicos deben realizar sus estudios a la distancia. Además, deben estar bien organizados ya que sus hijos alternan la convivencia entre las casas de sus padres separados.